El nuevo equipo fue utilizado por primera vez para realizar una litotricia renal láser, una técnica mínimamente invasiva que permite tratar cálculos en cualquier nivel de la vía urinaria: renal, ureteral o vesical.

Uno de los especialistas del Servicio del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” de Formosa se refirió a la incorporación de un láser de alta energía, subrayando que el mismo no solo sirve para el tratamiento de cálculos, sino que permite abordar múltiples patologías.

“Podemos tratar tumores de vejiga, estenosis de la ureteropiélica y, por sobre todas las cosas, la enucleación prostática, lo que se llama técnica de HoLEP, que consiste en enuclear los lóbulos prostáticos de forma completa y en bloque, con el beneficio de operar próstatas de gran volumen de manera mínimamente invasiva”, detalló.

La ureteroscopia con litotricia láser consiste en introducir un equipo endoscópico a través de las vías urinarias naturales hasta localizar el cálculo. Una vez identificado, se aplica energía láser para fragmentarlo, lo que facilita su extracción o su eliminación espontánea a través de la orina.

Esta alternativa representa un importante avance en el abordaje de varias patologías urológicas, ya que ofrece mayor precisión, menor agresión quirúrgica y una recuperación generalmente más rápida, lo que favorece el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.

La incorporación de esta tecnología refleja el avance de la medicina y el compromiso del HAC con una atención urológica cada vez más moderna, segura y resolutiva.

En ese sentido, desde el nosocomio destacaron que “estas inversiones en equipamiento son posibles gracias al Gobierno de la provincia de Formosa, que tiene como prioridad equipar los centros de salud y hospitales de la provincia para seguir ofreciendo a los pacientes mejores técnicas y equipos de última generación”.



