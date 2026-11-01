“El Gobierno provincial escucha y da respuestas favorables”

Con el acompañamiento del vicegobernador Eber Solís, este martes 24 se brindaron atenciones médicas gratuitas en la Casa de la Solidaridad y servicios veterinarios a través de la Clínica Móvil de Mascotas. La jornada se repetirá el miércoles 25.

Este martes 24 y miércoles 25, el Gobierno de Formosa desarrolla operativos sanitarios y veterinarios totalmente gratuitos en la localidad de Las Lomitas, comprendiendo atenciones médicas en la Casa de la Solidaridad, con especialidades como oftalmología, odontología, cardiología y obstetricia, el camión sanitario para la realización de mamografías y el despliegue territorial de la Clínica Móvil para el cuidado responsable de mascotas.

Al respecto, el concejal justicialista de Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, agradeció al gobernador Gildo Insfrán y al vicegobernador Eber Solís por dar respuesta “inmediata” a las demandas de los vecinos y resaltó la masiva convocatoria desde primeras horas de la jornada.

“Fue una atención más que este Gobierno provincial brindó al servicio de la población de Las Lomitas de manera completamente gratuita”, sostuvo, refiriéndose a la primera jornada de este martes 24 y agregó que, respecto a la clínica móvil “desde muy temprano se llenaron los 40 cupos de castraciones y más de 150 mascotas recibieron dosis antiparasitarias y servicios de sanidad”.

Justicia social frente al ajuste nacional y el abandono municipal

Asimismo, contrastó la permanente presencia del Modelo Formoseño con la crítica situación económica que atraviesan las familias y los adultos mayores debido a las medidas de ajuste del Gobierno nacional, sumado a la falta de respuestas de la administración comunal y expresó que “sabemos de los sueldos y jubilaciones bajísimas, y de cómo Nación frenó las obras sociales y ajusta en salud y educación”.

“Por eso, contar con un servicio médico gratuito es un enorme beneficio para nuestros adultos mayores y para toda la población”, subrayó Martínez Meza, quien además remarcó el rol de la militancia y de la Unidad Justicialista local.

En esa línea, concluyó afirmando que “Las Lomitas tiene muchas necesidades y por parte del municipio está completamente abandonada, pero acá está un Gobierno provincial presente que escucha y da respuestas favorables. Esto es el Modelo Formoseño y la justicia social que sostiene nuestro gobernador Gildo Insfrán”.



