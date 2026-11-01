La legisladora provincial destacó que el acceso al agua segura contribuyó a modificar los indicadores de salud en esa región del territorio.

En el marco de la conmemoración de los 20 años del Programa Esmeralda, la diputada provincial justicialista Cristina Mirassou destacó el impacto de esta política pública en el oeste formoseño, particularmente en materia de acceso al agua segura y su incidencia en los indicadores de salud de la población.

“Dentro de todas las políticas públicas que se fueron implementando, el tema del agua, junto con la educación, marcó una diferencia en los indicadores de salud”, subrayó la legisladora, médica pediatra de profesión, quien cuenta con una amplia trayectoria en la salud pública provincial y en la atención de comunidades originarias.

Cabe recordar que Mirassou participó la semana pasada como expositora de la “Jornada de Aguas Subterráneas: Gestión del Agua Subterránea en Formosa”, organizada por el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), con motivo de los 20 años de implementación del Programa Esmeralda, una iniciativa del Gobierno provincial destinada al estudio, aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos subterráneos en el territorio formoseño.

Al referirse a los alcances de esta política, sostuvo que “el Programa Esmeralda fue un hito, cambió el panorama no solo en Ramón Lista, sino también en Bermejo y en Matacos. Realmente ha sido un antes y un después”.

En ese sentido, señaló que los resultados también se reflejan en los indicadores de mortalidad infantil considerando los tres Departamentos. Mencionó que áreas programáticas como Lote 8 y María Cristina registraron cero defunciones infantiles durante el año pasado, mientras que, al referirse al área de El Potrillo, sobre 220 nacimientos, se registraron tres defunciones. “Cambió la realidad de forma exponencial”, concluyó.



