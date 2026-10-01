Dos adolescentes sufrieron heridas por disparos de arma de fuego

• El hecho ocurrió en inmediaciones de la plaza del barrio Antenor Gauna, de esta ciudad

Uniformados de la Comisaría Seccional Quinta intervinieron en un desorden en el que dos jóvenes de 15 y 17 años terminaron con lesiones de disparos de arma de fuego, razón por la cual fueron trasladados al Hospital Distrital Nº 8 y luego se derivó a uno al Central.

El hecho se registró el domingo último, alrededor de las 20:50 horas, en inmediaciones de la plaza del barrio Antenor Gauna de esta ciudad, donde un grupo de aproximadamente seis hombres protagonizó una gresca.

Según las primeras averiguaciones, uno de ellos habría portado un revólver y efectuado varios disparos contra los dos jóvenes.

Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital Distrital Nº 8, donde los médicos informaron que uno presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha, además de una lesión en la pierna izquierda; mientras que el otro de 15 años tuvo una herida en el rostro, a la altura de la fosa nasal, con posible alojamiento del proyectil.

Luego, alrededor de las 23:10 horas, personal policial con funciones en el Hospital Central informó el ingreso de este último para que el personal médico realice una intervención de mayor complejidad.

Personal de la Delegación Policía Científica documentó la intervención y se secuestraron las prendas de vestir de uno de los lesionados, para su incorporación a la investigación.

Por el hecho, se iniciaron las actuaciones judiciales, con intervención de la Justicia provincial.