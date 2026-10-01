Clorinda: Detuvieron a dos hombres y secuestraron un arma de fuego

• Uno de los sujetos amenazó a una mujer y el otro tenía pedido de detención por violencia de género

Efectivos policiales capturaron a dos sujetos en distintos procedimientos en la ciudad de Clorinda y secuestraron una pistola semiautomática calibre 32.

La primera intervención se registró el sábado último, alrededor de las 19:10 horas, en inmediaciones de las calles Güemes y tercera cortada del barrio 25 de Mayo, cuando integrantes de la Zona Dos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana acudieron a un requerimiento recibido a través de la línea de emergencias.

Gracias a la rápida respuesta policial, los uniformados aprehendieron a un hombre de 63 años que amenazó a una mujer y secuestraron una pistola semiautomática calibre 32.

En el lugar, integrantes de la Dirección de Policía Científica realizaron las tareas de documentación y registro fotográfico del arma incautada, mientras que el personal de la dependencia jurisdiccional llevó adelante las actuaciones, con intervención de la Justicia provincial.

Por otra parte, durante recorridas preventivas e identificación de personas en el barrio 1° de Mayo, este domingo aprehendieron a un hombre que registraba un pedido de captura en una causa por “Violencia de Género” y lo pusieron a disposición de la Justicia provincial.