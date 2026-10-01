Aprehendieron a dos hombres y secuestraron un machete

La presencia policial incluye técnicas de acercamiento comunitario y participación ciudadana

Efectivos policiales, dependiente de la Delegación Unidad Regional Uno del Distrito Cinco, detuvieron a dos hombres durante distintos procedimientos preventivos realizados en el barrio Namqom de esta ciudad.

El primer procedimiento se concretó este domingo, alrededor de las 8:30 horas, cuando los uniformados de la Subcomisaría del barrio Namqom identificaron a un hombre de 34 años durante recorridas por las calles internas del barrio.

Tras consultar los registros policiales, establecieron que estaba imputado en una causa por “Robo a mano armada”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, por lo que fue aprehendido y trasladado hasta la sede policial.

Por otra parte, cerca de las 9:00 horas, los policías observaron a un joven de 24 años que intentó escapar al advertir la presencia del patrullero.

Durante el seguimiento, comenzó a lanzar piedras y bolitas de cristal con una gomera contra los policías y el móvil, sin ocasionar lesiones ni daños materiales.

Luego extrajo un machete de grandes dimensiones y profirió amenazas de muerte contra los uniformados, quienes lograron reducirlo, desarmarlo y detenerlo, pese a la resistencia que ofreció.

En ese momento, el sujeto incitó a otras personas a atacar e incendiar el patrullero, por lo que fue retirado del sector ante la aproximación de un grupo que portaba gomeras.

Las averiguaciones permitieron establecer que el detenido también registraba pedidos activos de aprehensión en causas por intimidación pública, amenazas, atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones con arma blanca.

Además, personal de Policía Científica documentó el secuestro de un machete, una gomera y proyectiles utilizados durante la agresión.

Por este último episodio, se inició una causa por “Atentado y resistencia contra la autoridad con el uso de arma blanca e intimidación pública”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las diligencias.