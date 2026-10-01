Destacan el éxito y la participación en la instancia zonal de las Olimpiadas Matemáticas Formoseñas
La referente provincial del Plan Jurisdiccional para el Fortalecimiento de la Enseñanza de la Matemática destacó el alcance de la OMaF 2026 y su aporte al desarrollo del pensamiento lógico-crítico, la creatividad, la argumentación y el trabajo colaborativo de estudiantes de toda la provincia.
Se desarrolló la Instancia Zonal de las Olimpiadas Matemáticas Formoseñas (OMaF) 2026, una propuesta educativa impulsada por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura y Educación, en el marco del Plan Jurisdiccional para el Fortalecimiento de la Enseñanza de la Matemática.
La iniciativa tiene como propósito fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y promover el desarrollo de capacidades matemáticas en estudiantes de los niveles Primario y Secundario, pertenecientes a instituciones educativas de gestión estatal y privada.
La jornada convocó a las duplas estudiantiles que lograron clasificar en la instancia institucional, quienes representaron a sus respectivas comunidades educativas en esta nueva etapa del certamen, compartiendo desafíos matemáticos y poniendo en juego sus conocimientos, razonamientos y estrategias de resolución.
Al respecto, la licenciada Susana Hinojo, referente provincial del Plan Jurisdiccional para el Fortalecimiento de la Enseñanza de la Matemática, destacó el valor pedagógico de esta iniciativa y señaló: "Las Olimpiadas Matemáticas Formoseñas constituyen una propuesta que busca trascender la resolución mecánica de ejercicios, promoviendo el pensamiento lógico-crítico, la creatividad, la argumentación y la búsqueda de diferentes estrategias para resolver situaciones problemáticas".
Asimismo, subrayó que la modalidad de participación en duplas favorece el intercambio de ideas, el debate, la construcción conjunta de conocimientos y el aprendizaje colaborativo.
En relación con la organización del certamen, Hinojo explicó que la OMaF se estructura en tres niveles de participación: Nivel Inicial, destinado a estudiantes de 4º y 5º grado de Educación Primaria; Nivel Medio, que articula a estudiantes de 6º grado de Primaria con 1º año de Educación Secundaria; y Nivel Avanzado, dirigido a estudiantes de 2º y 3º año de Secundaria. Esta organización contempla diferentes trayectorias y promueve, especialmente en el Nivel Medio, la articulación entre ambos niveles educativos.
Por otra parte, destacó la importancia de la instancia zonal como espacio de encuentro entre estudiantes de distintas instituciones y localidades, que permite visibilizar las experiencias de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en las escuelas y reconocer las capacidades matemáticas que se construyen cotidianamente en las aulas formoseñas.
En cuanto a la gestión y coordinación de la propuesta, la referente provincial puso en valor el trabajo articulado de los equipos técnicos de las Direcciones de Educación Primaria y Educación Secundaria, junto con el Comité Olímpico, responsables de la planificación y coordinación técnico-pedagógica del certamen. Asimismo, resaltó el compromiso de las Delegaciones Zonales, los equipos directivos y los docentes preparadores y evaluadores, cuyo trabajo resulta fundamental para garantizar la organización y el desarrollo de las distintas instancias en todo el territorio provincial.
La OMaF continuará con las instancias Regional y Provincial, a las que accederán las duplas que alcancen los criterios de clasificación establecidos en el reglamento oficial, avanzando así hacia la definición de los representantes y reconocimientos de esta edición 2026.
Finalmente, Hinojo reafirmó el compromiso del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Cultura y Educación, con el fortalecimiento de la enseñanza de la Matemática y la generación de propuestas que amplíen las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, sintetizó el espíritu de la iniciativa con una reflexión: "Aprender Matemática también es aprender a pensar, argumentar, crear y trabajar con otros".