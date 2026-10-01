El HAC presente en un encuentro internacional de Reumatología en Barcelona

Del encuentro participaron ocho reumatólogos de distintos países, entre ellos Alemania, Francia, Líbano, China, Taiwán y Tailandia.

El doctor Heber Figueredo, responsable del Servicio de Reumatología del Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” de la ciudad de Formosa, participó del encuentro presencial del CTD-ILD RheumatologyPreceptorship, realizado del 26 al 28 de octubre en la ciudad de Barcelona, España.

Esta instancia de formación, que se desarrolla durante el año mediante encuentros virtuales, reúne a reconocidos especialistas en el abordaje de las enfermedades autoinmunes asociadas a la enfermedad pulmonar intersticial (EPID).

La actividad presencial tuvo lugar en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, y estuvo a cargo de su Servicio de Reumatología y Enfermedades Autoinmunes, centro de referencia en España y Europa en esta especialidad.

Del encuentro participaron ocho reumatólogos de distintos países, entre ellos Alemania, Francia, Líbano, China, Taiwán y Tailandia, con quienes se compartieron experiencias, actividades prácticas, talleres y discusiones de casos clínicos.

En este marco, el doctor Figueredo también presentó casos abordados por el Comité de Enfermedades Pulmonares Intersticiales (EPID) del HAC, destacando que formar parte de este equipo interdisciplinario le permitió acceder a nuevas instancias de capacitación, actualizar conocimientos sobre métodos diagnósticos y tratamientos, e intercambiar experiencias con colegas de distintos países.

Un abordaje interdisciplinario para una atención más oportuna

El Comité EPID del HAC está integrado por profesionales de Neumonología, Reumatología, Diagnóstico por Imágenes, Cardiología, Laboratorio de Autoinmunidad, junto a técnicos y personal de Enfermería.

Su trabajo conjunto y la permanente actualización de sus integrantes permiten abordar patologías complejas y sistémicas que requieren conocimientos altamente especializados, así como la integración de estudios funcionales, imágenes y análisis de laboratorio.

Estas instancias de formación e intercambio científico fortalecen las capacidades del equipo y contribuyen a un objetivo fundamental: brindar a los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales y enfermedades autoinmunes un diagnóstico temprano y preciso, que permita indicar un tratamiento oportuno y adecuado.

Asimismo, se resaltó la importancia de estos espacios, “porque detrás de cada avance en la formación profesional hay un compromiso permanente con la calidad de atención y la salud de nuestra comunidad”.



