El organismo lo resolvió a raíz del ataque cibernético que afectaron los servicios digitales de la provincia de Formosa.

La Administración General de la Administración Tributaria de la provincia de Formosa (ATP) dispuso la prórroga de las obligaciones fiscales vencidas o a vencer desde el 1 al 6 de noviembre inclusive, para el martes 10 del mes en curso.

La medida resuelta por el organismo fue a través de una resolución general firmada por su titular, el doctor Gustavo Maximiliano López Peña, a raíz del ataque cibernético que afectó a las plataformas informáticas del Gobierno de Formosa, entre ellas, los servicios digitales del Fisco.

Por esa razón, se ordenó la prórroga de los vencimientos para el pago de las obligaciones tributarias vencidas, y a vencer en los próximos días, a efectos de llevar seguridad jurídica a los contribuyentes y demás responsables de pago de tributos.



