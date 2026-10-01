Llega la Feria MACIZO a Pirané

Se constituirá como una vidriera estratégica para la producción maderera local y un impulso concreto para la economía de la región.

Este viernes 6 y sábado 7, el Centro Municipal de Cultura y Deportes de Pirané será sede de la Feria del Mueble Pirané - Palo Santo “Macizo”, la cual se realizará en el marco de la 61° edición del Festival Provincial del Folklore piranense.

La misma, es una articulación entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Municipalidad de Pirané y busca fortalecer al sector maderero de la provincia y ofrecer a los consumidores productos de calidad al mejor precio.

Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo central reactivar e impulsar el polo foresto-industrial Pirané-Palo Santo, revalorizando la carpintería en maderas nativas y ofreciendo respaldo institucional y comercial a pequeños y medianos industriales del interior provincial.

Oportunidad directa para el público y financiamiento accesible

Para las familias y visitantes, MACIZO representa una oportunidad clave para adquirir productos de alta calidad, como juegos de comedor, mesas, sillas y mesas de luz en madera maciza, directamente de fábrica, sin intermediarios.

Además, los asistentes podrán acceder a beneficios de financiación especiales de hasta 3 cuotas sin interés y el envío sin cargo dentro de la localidad.

Tanto la oferta de productos como los detalles de la feria y del catálogo, pueden consultarse en el sitio web oficial: feriamacizo.ar.

Celebración folklórica y desarrollo productivo

El marco festivo de la feria estará dado por la 61° edición del Festival Provincial del Folklore, una de las citas culturales y musicales más trascendentes del calendario formoseño.

La grilla de espectáculos contará con la presentación de destacados artistas locales y nacionales, entre los que sobresalen Lázaro Caballero, Los Aranditas, Jhonas Valdez, Sentimiento Mansero y Catalina Ruiz, garantizando dos jornadas donde la tradición cultural formoseña y el desarrollo industrial maderero caminarán de la mano.

Con la realización de la Feria MACIZO, el Gobierno de Formosa reafirma su compromiso con la promoción del empleo local y la valorización de la materia prima regional.



