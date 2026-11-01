Se exigió Intervención de la Cancillería Argentina por Riesgo de Inundaciones en el Departamento Laishí y otras comunidades asentadas en la baja cuenca del Río Bermejo en territorio formoseño, como así también a la provincia de Chaco-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, inició una Actuación de Oficio con carácter de "muy urgente", reclamando la inmediata intervención del Canciller Argentino, Pablo Quirno y de los Organismos Binacionales y Multilaterales de la Cuenca del Plata, entre los que se cuentan el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay–Paraná (CIH) y las Comisiones Binacionales de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), ante las obras de dragado iniciadas de forma unilateral por el Gobierno del Paraguay, en un tramo limítrofe del río homónimo, que causará la inundación de vastas zonas ubicadas en el extremo sureste de nuestra Provincia, afectando principalmente al Departamento Laishí. El Organismo Provincial, tomó razón y denunció que el pasado 12 de noviembre, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) del Paraguay, mediante la utilización de la Draga DRM-5 donada por el Gobierno de Japón y que se constituye en la más grande que existe en Sudamérica, con el financiamiento de la minera privada brasileña LHG Mining, comenzó a profundizar y ensanchar a 80 metros el "Canal Liguria", en el sector ubicado entre los kilómetros 1.319 y 1.326 de navegación del curso hídrico (zona de Pilar y Humaitá, frente a la desembocadura del Río Bermejo), a lo largo de unos 5 kilómetros por fuera del canal natural. Con base en informes previos, se advirtió entonces a la Cancillería Argentina y demás entidades internacionales con competencia, que extraer 1.500.000 m³ de sedimentos, en apenas 5 kilómetros, constituye una intervención desproporcionada que restará velocidad y caudal al cauce principal del Río Paraguay, lo cual impedirá el arrastre de los sedimentos del Río Bermejo, provocando el taponamiento de su desembocadura por la acumulación de sedimentos, arena o lodo, que reduce el cauce o lo obstruye, originando así graves inundaciones en el sudeste formoseño y este chaqueño en pleno ciclo actual del fenómeno “El Niño”. Gialluca, denunció que el objeto de esta obra, es habilitar un canal secundario que permita mantener la continuidad y seguridad de la navegación cuando los elevados aportes de sedimentos del río Bermejo dificulten el tránsito de convoyes por el canal principal del Río Paraguay, construyéndose una alternativa de navegación en uno de los sectores más sensibles de la Hidrovía Paraguay-Paraná, para enfrentar las riadas y la sedimentación del Bermejo, ejecutándose sin haber previsto las consecuencias negativas que provocará en territorio argentino y especialmente en Formosa. Esta obra, en plena ejecución actualmente, amenaza además con alterar el límite natural internacional entre Argentina y Paraguay, así como la Frontera interprovincial entre Formosa y Chaco. El Organismo de la Constitución, criticó la inacción del Gobierno Nacional en el caso, cuestionó la falta de rigor de los estudios ambientales que se realizaron y aprobaron en tiempo récord -sin evaluación transfronteriza- y objetó que, al permitir solo pasos de hasta 6 barcazas, por vez, la obra dificultará la logística y costos del transporte al fraccionar convoyes en dos amarraderos que, “casualmente”, serán ubicados exclusivamente en la margen paraguaya. Por su parte, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, tras intimar a la Cancillería Argentina a presentar una urgente Protesta Diplomática y exigir la paralización de los trabajos, por violar tratados bilaterales vigentes, como el Acuerdo de la Hidrovía y el de Escazú advirtió que, de no cesar el dragado, acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la ONU, en defensa de los Derechos Fundamentales de una extensa franja del territorio formoseño, donde residen diversas Comunidades asentadas sobre la cuenca baja del río Bermejo y las ubicadas en el Departamento Laishí.