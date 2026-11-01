Aprehendieron a un hombre y secuestraron un arma de fuego

• Fue durante un allanamiento en el barrio La Floresta

Integrantes de la Comisaría Seccional Tercera y de la Dirección General de Policía Científica esclarecieron un robo cometido en un comercio del barrio El Resguardo de esta ciudad.

Como resultado de la investigación, detuvieron a uno de los sospechosos y secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, municiones y otros elementos de interés para la causa.

El hecho ocurrió días atrás en un conocido local comercial ubicado sobre la calle Marighetti, casi Bibolini, donde los delincuentes sustrajeron una caja registradora con dinero en efectivo.

A partir de la denuncia, policías de la brigada de investigaciones de la dependencia, en forma conjunta con la División Informática Forense de Policía Científica, analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad y reunieron pruebas que permitieron identificar a los presuntos autores.

Mediante los elementos de prueba obtenidos, las autoridades judiciales ordenaron allanar el sábado último una vivienda ubicada en la intersección de las calles Firpo y Ameghino, del barrio La Floresta.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron prendas de vestir vinculadas al robo, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera” y cuatro cartuchos calibre 22.

Además, detuvieron a uno de los involucrados, mientras continúa la búsqueda del segundo sospechoso, quien ya fue identificado.

Las tareas contaron con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF) y del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), que brindaron seguridad durante la requisa; mientras personal de Policía Científica documentó los elementos incautados.

Por último, se estableció que el detenido registraba antecedentes y pedidos de detención vigentes en distintas causas por delitos contra la propiedad, por lo que quedó a disposición de las autoridades judiciales, en tanto la investigación continúa para concretar la captura del otro implicado.