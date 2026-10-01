Se reactivaron las plataformas digitales de contacto y atención ciudadana del Gobierno, tras el ataque informático

Estos avances permiten recuperar progresivamente las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación, la gestión y la prestación de servicios a la comunidad.

El Gobierno de la provincia de Formosa informó que, durante la jornada del pasado miércoles 4 y la madrugada de este jueves 5 de noviembre, se reactivaron las plataformas digitales de contacto y atención ciudadana, junto con otros sistemas de la Administración Pública Provincial.

Estos avances, indicó el Poder Ejecutivo provincial a través de un comunicado oficial, permiten recuperar progresivamente las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación, la gestión y la prestación de servicios a la comunidad.

Por último, el documento aseguró que continúan trabajando para completar la puesta en funcionamiento de los sistemas pendientes de manera segura.

Los hechos

Todo inició el pasado sábado 31 de octubre, cuando la infraestructura tecnológica fue objeto de un ataque informático que afectó el normal funcionamiento de los sistemas digitales de la Administración Pública Provincial.

A raíz de dicha situación, se dispuso la suspensión temporal y preventiva de los servicios digitales provinciales, con el propósito de contener el incidente, evitar su propagación y preservar la integridad de los sistemas y de la información.

Y, a partir de ese momento, equipos técnicos especializados trabajan en la evaluación del alcance del ataque, la protección de la infraestructura y la recuperación de los sistemas afectados.



