Pirané: Cuenta regresiva para el Festival Provincial del Folclore

Dos jornadas de música, danza y tradición reunirán a destacados artistas y expresiones culturales de Formosa y la región. La cita será el viernes 6 y sábado 7 de noviembre en la Capital Provincial del Folclore.

La ciudad de Pirané se prepara para vivir una nueva edición de uno de los acontecimientos culturales más representativos de la provincia: el 61.º Festival Provincial del Folclore, que tendrá lugar los días viernes 6 y sábado 7 de noviembre, con una programación que reunirá a reconocidos artistas, músicos, bailarines y agrupaciones folklóricas de distintos puntos de Formosa y la región.

Con más de seis décadas de historia, el Festival constituye un espacio de encuentro, expresión y revalorización de nuestras raíces, consolidando a Pirané como una referencia ineludible del folklore regional y como Capital Provincial del Folklore. Su trayectoria también está estrechamente vinculada al certamen Pre Cosquín, del que la localidad es reconocida como su sede más antigua.

Dos noches para celebrar nuestra identidad

La propuesta artística contempla una destacada grilla de músicos y agrupaciones que representan la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio cultural.

La primera jornada, el viernes 6 de noviembre, contará con las presentaciones de Tunay, Los Bofill, Tania Torres y Germán Mendoza, junto a La Yunta Tarragosera, Corazón de Guayacán, Reyes Chamameceros, Mister Alcaraz y Malevo, Grupo Fusión, Camila Rojas, Eugenia Grance e Identidad de Mi Pueblo, entre otros artistas.

También formarán parte de la noche la Compañía de Danza y Malambo Nuevas Generaciones y la Escuela de Danzas Huellas Nacionales de Mi Pueblo, la Academia de Danzas Corazón de Guayacán y el Ballet Identidad de Mi Pueblo.

El sábado 7, la programación tendrá como protagonistas a Lázaro Caballero, Los Aranditas y Sentimiento Mansero, junto a Monte Adentro, Grupo Herencia, Tello Ramos, Jhonas Valdez, Catalina Ruiz, Gustavo y Rodrigo, Lucianito y su Fuerza Chamamecera y Grupo Delirio, entre otros exponentes.

La danza también tendrá un lugar destacado con la presentación de la Asociación Folklórica Estampas Norteñas, la Escuela de Danzas Abriendo Caminos y la participación de La China Dalmaso e Irina Agüero Velázquez, dos jóvenes bailarinas que compartirán su talento a través del malambo.

El folklore y la producción regional, en un mismo espacio

En el marco de esta edición, Pirané también será sede de la Feria del Mueble Pirané–Palo Santo

«MACIZO», una iniciativa articulada entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Municipalidad de Pirané.

La feria se desarrollará durante el viernes 6 y sábado 7 en el Centro Municipal de Cultura y Deportes, ofreciendo al público la posibilidad de conocer y adquirir productos elaborados en madera maciza por productores e industriales de la región.

De esta manera, el encuentro cultural se complementará con una propuesta que busca visibilizar el potencial foresto-industrial del polo Pirané-Palo Santo, promoviendo el trabajo, la producción y el desarrollo local.

Venta de entradas y valores

El Centro de Cultura y Deportes de Pirané funciona como punto oficial de venta de entradas para el Festival. Los valores establecidos son:

• Entrada general: $10.000.

• Platea: $25.000 (incluye entrada y silla).

• Los menores de hasta 11 años inclusive no abonan entrada.

La venta se realiza de lunes a sábado, en los horarios de 8 a 12 y de 18 a 21 horas. Los medios de pago habilitados son efectivo y transferencia.

Pirané, Capital Provincial del Folklore

Una vez más, Pirané abre sus puertas para recibir a artistas, delegaciones y visitantes que encuentran en este Festival un espacio para compartir la música, la danza y las expresiones que forman parte de nuestra identidad.

A 61 ediciones de aquel camino que comenzó a construirse con el compromiso de quienes hicieron del folklore una bandera cultural, el Festival Provincial vuelve a renovar su encuentro con la comunidad, sus artistas y sus tradiciones.

Porque el folklore no es solamente aquello que heredamos: es también lo que construimos, transmitimos y proyectamos hacia las nuevas generaciones.

Este 6 y 7 de noviembre, Pirané vuelve a encontrarse con sus raíces.