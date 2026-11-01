Una investigación de narcomenudeo terminó con detenidos y secuestro de drogas

• El procedimiento por presunta distribución de estupefacientes, también permitió esclarecer hechos de hurto, amenazas y lesiones con el uso de arma blanca

Efectivos de la Comisaría Agente Daniel Juárez detuvieron a tres personas y secuestraron marihuana, cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés, tras una investigación que permitió detectar la presunta comercialización de estupefacientes y la vinculación de los involucrados con otros hechos delictivos en Riacho He Hé.

La investigación se inició días atrás, cuando los uniformados tomaron conocimiento sobre una pareja que habría llegado desde la ciudad de Formosa, con la presunta intención de comercializar marihuana y cocaína al menudeo.

A partir de esa información, el personal policial desplegó tareas investigativas y de vigilancia, trabajo que tuvo resultados favorables cuando integrantes de la brigada investigativa de la mencionada dependencia acudieron a un requerimiento por un desorden, donde aprehendieron a un sujeto.

En el lugar identificaron a otras personas, entre ellas la pareja que era investigada, quienes también estarían vinculadas a otros ilícitos.

Durante el procedimiento, se verificaron las pertenencias de una mujer de 23 años y un hombre de 25, hallándose marihuana fraccionada en pequeñas bolsas, un cigarrillo de fabricación casera, cocaína, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Las pruebas de orientación realizadas por personal especializado de la Delegación Drogas Peligrosas Laguna Blanca dieron positivo para marihuana y cocaína.

Todo fue documentado por efectivos de la Delegación de Policía Científica, mientras que en la continuidad de la investigación, se cumplió con una orden de allanamiento en el inmueble, donde se hospedaba la pareja, secuestrándose más estupefacientes y otra balanza de precisión.

Las tres personas quedaron detenidas en el marco de las actuaciones judiciales.

A todo esto, la pareja fue imputada por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737 y también se sustancian causas por los delitos de hurto, amenazas y lesiones con el uso de arma blanca.