La Policía reforzó los controles viales y sacó de circulación numerosos conductores alcoholizados

• Los resultados de estos operativos también son posible gracias a la participación ciudadana

La fuerza provincial implementó un amplio despliegue de prevención y seguridad durante este fin de semana, destinado a fortalecer los controles viales, garantizar el normal desarrollo de actividades deportivas y reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y el interior provincial.

En este contexto, efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron intensos controles de alcohotest a 1756 conductores en puntos estratégicos de la provincia, de los cuales 21 dieron positivo.

En total los policías labraron 157 actas de infracción, retiraron de circulación 24 motocicletas y retuvieron 90 licencias de conducir, debido a infracciones graves contempladas en la Ley Nacional de Tránsito.

También se contó con cobertura de seguridad externa en distintos eventos, entre ellos, la Maratón por los 66° Aniversario de la Policía de la Provincia de Formosa en la modalidad 5K.

Del mismo modo, en la ciudad capital se desplegaron efectivos policiales en inmediaciones de los distintos locales bailables, donde durante el fin de semana se movilizaron más de 6.800 personas.

La presencia preventiva se mantuvo antes, durante y después de la finalización de las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal regreso de los asistentes a sus hogares.

Los operativos de seguridad ciudadana también se extendieron a zonas céntricas, barrios y diferentes puntos del territorio provincial, mediante recorridas preventivas, controles y presencia activa de los efectivos.

Estas acciones que llevan adelante los uniformados forman parte de las políticas permanentes de prevención y seguridad, orientadas a reducir los factores de riesgo y preservar la integridad de la comunidad.

La fuerza provincial valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, cuya participación responsable resulta fundamental para alcanzar resultados eficaces y fortalecer entre todos una comunidad más segura.