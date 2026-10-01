Zanín advirtió sobre el deterioro del tejido productivo nacional y responsabilizó al Gobierno por la crisis que atraviesan las Pymes

El vicepresidente de la Confederación Federal PyME Argentina y presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), CP Enrique Zanin, expresó su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis económica que afecta al sector empresarial argentino y advirtió que las políticas implementadas por el Gobierno nacional están debilitando la producción, el comercio y las posibilidades de sostener y generar empleo.

Zanin hizo referencia al reciente informe de la Confederación Federal PyME Argentina, que alerta sobre el incremento de los concursos preventivos, el cierre de empresas y la disminución de nuevos emprendimientos. Según el documento, entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 desaparecieron aproximadamente 28.500 empresas empleadoras en el país. Además, durante 2025 se registraron alrededor de 76.900 cierres frente a 64.100 aperturas, dejando un saldo negativo de casi 12.800 empresas.

El dirigente empresarial señaló que estas cifras reflejan una realidad que también puede advertir a través de su contacto permanente con empresarios, comerciantes y representantes de entidades productivas de distintas provincias argentinas. “Lo que estamos viendo no son situaciones aisladas. Hay una preocupación generalizada en todo el país. Empresarios que durante años sostuvieron sus actividades hoy enfrentan enormes dificultades para mantener abiertas sus puertas, afrontar sus compromisos y conservar sus fuentes de trabajo”, expresó.

En ese sentido, Zanin consideró que el Gobierno nacional debe asumir su responsabilidad frente a las consecuencias de una política económica que está afectando seriamente al entramado productivo argentino. Señaló que la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, los elevados costos de funcionamiento, las dificultades de financiamiento y la competencia de productos importados están configurando un escenario cada vez más complejo para las pequeñas y medianas empresas.

“No podemos hablar de recuperación económica cuando todos los días desaparecen empresas y se pierden puestos de trabajo. Detrás de cada comercio o industria que cierra hay familias, trabajadores, proveedores y años de esfuerzo. Y también debemos preocuparnos por aquellos emprendimientos que nunca llegan a concretarse porque no encuentran condiciones para desarrollarse”, sostuvo.

Asimismo, coincidió con la advertencia formulada por el presidente de la Confederación Federal PyME Argentina, Mauro González, respecto de la necesidad de atender estas señales antes de que el deterioro empresarial se profundice. Consideró que la estabilidad de las variables macroeconómicas no puede alcanzarse a costa de debilitar la producción nacional y destruir fuentes laborales.

Finalmente, el vicepresidente de la Confederación Federal PyME Argentina y presidente de la Federación Económica de Formosa reclamó al Gobierno nacional medidas urgentes que permitan recuperar el consumo, fortalecer el mercado interno, proteger la industria argentina y generar previsibilidad para quienes producen, comercian e invierten.

“Necesitamos una Argentina que vuelva a crecer con sus empresas, sus trabajadores y sus economías regionales. Sin producción, sin comercio y sin empleo no hay desarrollo posible. Defender a nuestras PyMEs es defender el presente y el futuro de miles de familias argentinas”, concluyó Enrique Zanin.