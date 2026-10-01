La obra "El cuarto de Verónica" se muda al Cine-Teatro "Italia"

Con motivo de una reprogramación de la gira NEA, la función de “El Cuarto de Verónica” que debía llevarse a cabo el próximo domingo en “La Mandinga” se posterga para el viernes 6 de noviembre, a las 21.30 en el Cine-Teatro “Italia”

Las entradas adquiridas siguen manteniendo validez para la nueva fecha, a la vez que se pueden seguir adquiriendo vía on line a través de la plataforma www.taquillaplus.com.ar. Para devoluciones, contactarse al WhatsApp: 3704 30-1787

En su décima temporada y celebrando mil funciones en Argentina (país récord de representaciones en el mundo), llega a Formosa esta pieza teatral de suspenso, protagonizada por Silvia Kutika y Fabio Aste, bajo la dirección de Adrián Lazare, quien también actúa conjuntamente con Tania Marioni.

El espectáculo es un thriller psicológico teatral que, como sucede con el cine, mantiene al público inmóvil en la platea.

La obra fue un éxito sin precedentes en Broadway a principios de la década de los 70 y luego se representó en Londres, pero Ira Levin (autor de “El bebé de Ross siempre se negó a que su exitosa obra teatral se llevara a la pantalla grande porque expresó que la magia debía suceder en una sala teatral.

“El Cuarto de Verónica” es un referente del teatro de suspenso y hoy es considerada un clásico del género.

La acción transcurre en Boston donde Susan, una joven de 20 años es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de Susan con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante obra teatral con un final inesperado.