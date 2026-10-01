Un motociclista murió al chocar un poste del alumbrado público

Ocurrió sobre la avenida Los Pumas y la calle José María Romea del barrio La Nueva Formosa

Un joven de 22 años perdió la vida tras chocar con una motocicleta Yamaha YBR el cordón de la calzada del asfalto y terminar su marcha contra un poste de alumbrado público, en el barrio La Nueva Formosa de esta ciudad.

Efectivos de la Comisaría Seccional Octava intervinieron en el siniestro vial ocurrido este domingo alrededor de las 21:50 horas, y según averiguaciones el motociclista se desplazaba por la avenida Los Pumas en sentido Oeste-Este, colisionó contra el cordón de la calzada e impactó finalmente contra la estructura del sistema lumínico, a la altura de la calle José María Romea.

En el lugar acudió personal del SIPEC y confirmó el fallecimiento del conductor, identificado como Brian Alexander Machado, mientras que el personal de la Dirección Policía Científica realizó las pericias para establecer las circunstancias del siniestro.

El caso se comunicó al juez de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Sergio Cañete, quien ordenó que se labren las diligencias.

Por su parte, integrantes del Cuerpo de Bombero levantaron y trasladaron el cuerpo hasta la Morgue Judicial del barrio San Antonio para la autopsia, donde el forense determinó como causal de muerte

“Paro cardiorrespiratorio traumático por fractura cervical”.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, el cuerpo fue entregado a los familiares para las exequias.



