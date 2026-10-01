Copa Gildo Insfrán 2026: “El torneo que promueve la integración deportiva, social y cultural de toda Formosa”

Del 23 al 25 de octubre se disputará la quinta edición del certamen que reunirá a más de 130 equipos de fútbol femenino de toda la provincia. Las sedes serán El Colorado, Villa Dos Trece y Pirané.

Desde el Partido Justicialista de Formosa destacaron que el Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” se consolidó como una de las expresiones comunitarias, deportivas y culturales más significativas de la provincia de Formosa. Nacido en el año 2023 en Laguna Blanca, oportunidad en la que reunió a 67 equipos, 1300 jugadoras y 14 delegaciones de comunidades originarias, el certamen experimentó un crecimiento sostenido hasta convertirse en un símbolo de la identidad formoseña.

En esta quinta edición, los días 23, 24 y 25 de octubre se vivirá la fase de apertura y disputa en El Colorado, con la participación de Villa Dos Trece, en tanto que las instancias finales se disputarán el 31 de octubre en la ciudad de Pirané. Para albergar la competencia, el Gobierno provincial acondicionó 25 predios deportivos que recibirán a más de 130 equipos representativos de diferentes puntos del territorio.

Formosa multiétnica y pluricultural

El justicialismo Formoseño, señaló que la Copa expresa el orgullo de una provincia donde conviven armónicamente criollos y pueblos originarios. La jornada inaugural contará con la presentación de grupos de danza de El Potrillo, Pozo del Tigre, El Colorado y Pirané, pertenecientes a las etnias Pilagá, Toba, Wichí y Nivaclé. Junto a las deportistas, compartirán encuentros de fútbol, talleres, espectáculos musicales y actividades recreativas en un marco de respeto y confraternidad.

La copa que recibirá el equipo ganador representa mucho más que un premio: es un símbolo de nuestra identidad colectiva, elaborada artesanalmente desde distintos puntos de la provincia logrando la integridad de los materiales como carandillo, palma y madera que hacen a un todo final, que ponen en valor el talento y el trabajo de las manos invaluable de las artesanas formoseñas.

Decisión política y un Estado presente

La organización de esta competencia refleja una decisión política: garantizar oportunidades, promover el deporte femenino y fortalecer la integración de cada comunidad. Las escuelas acondicionadas para alojar a las delegaciones, la alimentación, los espacios deportivos, la asistencia médica y el acompañamiento de los equipos provinciales y municipales son parte de este trabajo colectivo.

En tiempos en que el Gobierno nacional reduce la presencia del Estado, Formosa sostiene una política pública que acompaña, organiza y genera oportunidades. Bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán, la Copa demuestra que el deporte también es inclusión, igualdad y justicia social, aseguraron.

“Porque en Formosa, el deporte es una cuestión de Estado y la integración de nuestro pueblo se construye con hechos, solidaridad y un Estado presente”, concluyeron desde el Partido Justicialista de Formosa.











