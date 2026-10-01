Nominaron a "Enredados" al Martín Fierro Federal









La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radio Argentinas dio a conocer la lista de nominados al Martín Fierro Federal a las producciones 2025, entre los que se destaca una producción formoseña en el rubro “Entretenimiento TV”

Se trata del programa de “Enredados” que se emite los miércoles de 22.30 a 0.30 hs por “Angaú Play”, el primer canal de stream netamente formoseño. La propuesta lleva dos exitosas temporadas al aire, con entrevistas a destacadas figuras del espectáculo, el cine, la televisión, el deporte, entre otros ámbitos.

El staff se encuentra integrado por Viviana Bravo (conducción), Alfredo Jojot (co-conducción y movilero), Martín Suares (co-conducción), Luciana Quiñonez (filmaker exteriores), Alejandro Vallejo (co-conducción y producción general), bajo la dirección de Marcelo Cuevas y Angela Cabrera. Por otra parte, en la mesa de control operan: Alejandro Silguero, Matías Cardozo y Fabricio Melian.

En la temporada 2025, desfilaron por los micrófonos de “Enredados” los siguientes conductores: Miguel Rousseau, Isaac Rojas, Gianella Martínez, Celeste García y Pampita Peralta, mientras que este año participaron como conductoras: Jesica Meza y Silvia Romero.

Vale resaltar que durante el desarrollo del Mundial 2026 se sumó el columnista deportivo Antonio Alarcón, con coberturas exclusivas desde Atlanta (USA) del periodista colombo-argentino, Carlos Felipe González.

Entre las figuras que fueron entrevistadas – a lo largo de estos dos años- se puede mencionar a Pepito Cibrian (director y productor), Fabian Vena (actor), Cecilia Rossetto (actriz), Topa (animador infantil), Alejandro Gardinetti (humorista), Jugo de Mango (comediante paraguayo), Un tal Joel Sánchez (comediante cubano), Ana Garibaldi (protagonista de la serie “En el Barro”), Víctor Hugo Morales (relator deportivo), Charo Bogarín (cantante), La Tigresa Acuña (ex boxeadora), Beto Zamarbide (músico), Marcelo Alcazar (comediante chileno), El Mono de Kapanga (cantante), Federico Simonetti (País de boludos), Sebastián Giménez (AHYRE), Leandro Colman (músico), Victoria Lemo (La Voz Argentina), Fernando Samalea (músico), Roberto Ruiz Díaz (Kchiporros), Alejandro Falcone (Héroe), Walter Cabrera (Flou), Lázaro Caballero (músico), Lorena Vega (“La Zurda” de “En el barro” y la psicóloga de “Envidiosa”), Kevin Johansen (músico), Liniers (ilustrador), Federico Baldus (Guauchos), Sebastián Wilhelm (creador de “La llama que llama”), Juan Enrique Romero (veterinario), Walas (Massacre), Pedro Pablo Pasculli (ex campeón mundial 1986), Pablito Castillo (influencer), Dustin Luke (influencer), Noelia Marzol (bailarina y actriz), Carlos Cano (actor), Gabriela Pastor (actriz), Pablo Gandolfo (doblajista), Lissa Vera (Bandana), Lalo Mir (locutor), Hernán Piquín (bailarín), Ema Cuañeri (cantante), Ignacio Montoya Carlotto (músico), Sebastián Caulier (cineasta y escritor), Tati Massa (cineasta), Lucas Upstein (stand up) Carolina Román (actriz), Silvia Kutika (actriz), Jorge Román (actor), además de reconocidos artistas y referentes locales.

Durante el espacio se comparten efemérides raras locas, como así también videos, memes virales y distintos tipos de contenidos que causan interés en las redes sociales. Por otra parte, genera una divertida interacción con la audiencia, a través de sorteos, juegos, consignas y encuestas. Se destaca además “Consul Sex”, la columna a cargo de la sexóloga Gabriela Sandoval que responde a las inquietudes del público. Este año se incorporaron coberturas exclusivas de recitales, obras teatrales, galas de danza y música, entre otros eventos de interés artístico.

Tras resaltar la reciente nominación a los Premios “Norte”, Alejandro Vallejo precisó que “la terna se encuentra integrada además de “Enredados” por los programas “Buscando…la voz del tango” (Canal 7. Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires) y “Dale vuelta la página” (Canal 6. Posadas. Misiones)

El productor de “Enredados” celebró “este nuevo reconocimiento que no es sólo de quienes hacemos el programa, sino también de cada invitado e invitada que visitó los estudios de Angaú Play. Además, es un logro que compartimos con los directivos y staff técnico del Canal, nuestros auspiciantes y cientos de seguidores”.

“El próximo 31 de octubre - si Dios lo permite- estaremos en la ceremonia de premiación a realizarse en la localidad puntana de Potrero de los Funes ¡San Luis allá vamos! ¡Gracias APTRA!”, remarcó finalmente.