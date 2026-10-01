Alarcón destacó la importancia del Congreso de la CEA y advirtió sobre la difícil realidad que atraviesa la educación pública nacional

El secretario general de la Asociación Docentes de Educación Física (ADEFCA) e integrante de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Víctor Alarcón, participó del XXII Congreso Político Educativo, realizado los días 7 y 8 de octubre en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en General Pacheco, provincia de Buenos Aires.

Alarcón destacó la importancia de este encuentro federal, que reunió a representantes docentes de distintas provincias argentinas para reflexionar, debatir e intercambiar experiencias sobre la realidad educativa, las condiciones laborales y salariales, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y los desafíos que enfrenta la educación pública.

“Los testimonios de los delegados de las distintas provincias reflejaron un panorama nacional preocupante, marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la precarización laboral, la sobrecarga de tareas, las dificultades de infraestructura y la falta de recursos en numerosas instituciones educativas. Son realidades que se profundizan en un contexto de ajuste nacional y que afectan tanto a los trabajadores como a las comunidades educativas”, señaló Alarcón.

En ese sentido, sostuvo que el encuentro permitió visibilizar las desigualdades existentes entre las distintas regiones del país, pero también reafirmar la necesidad de construir respuestas colectivas. Durante las jornadas se debatió sobre la formación permanente, las nuevas tecnologías, la defensa de los derechos laborales y la importancia de fortalecer la participación democrática de los docentes. Asimismo, se planteó la propuesta de avanzar hacia un Convenio Colectivo de Trabajo Paritario y Nacional para el sector educativo.

El dirigente sindical también puso en valor que el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa, mediante Resolución N.º 3228/26, declaró de Interés Educativo Provincial este importante Congreso, reconociendo la relevancia de la capacitación, el intercambio de conocimientos y la participación docente en espacios de alcance nacional.

Finalmente, Alarcón expresó que “defender los derechos de los trabajadores de la educación también significa defender el presente y el futuro de nuestros estudiantes. La educación pública no puede ser considerada un gasto, sino una inversión social fundamental. Por eso, la unidad, el diálogo y la organización son indispensables para seguir construyendo una educación con igualdad de oportunidades y justicia social”