Namqom: Un desorden generalizado terminó con daños a un móvil policial

• Un grupo de personas protagonizó una gresca y arrojó piedras, escombros y botellas contra los efectivos y móviles que acudieron para restablecer el orden. La Policía utilizó medios disuasivos y logró dispersar a los involucrados

Efectivos de la Subcomisaría Namqom, junto con personal de distintas unidades policiales, intervinieron ante un desorden generalizado registrado en el barrio Norte Bis, donde un móvil policial terminó con daños en su estructura.

El procedimiento se inició alrededor de las 02:50 horas de este viernes, en inmediaciones de la Manzana 3, cuando los efectivos acudieron al lugar y constataron la presencia de numerosas personas que se enfrentaban entre sí y se amenazaban con la utilización de elementos contundentes y armas blancas.

Ante la magnitud de la situación, acudieron en apoyo móviles del Destacamento Desplazamiento Rápido y Comisaría Seccional Séptima, con el objetivo de restablecer el orden y dispersar a los involucrados.

Sin embargo, al intentar intervenir, algunas de las personas mantuvieron una actitud agresiva hacia los uniformados, exhibieron armas blancas y arrojaron botellas de vidrio, piedras, escombros y otros elementos contundentes contra el personal policial y los móviles.

Durante las agresiones, un escombro impactó contra la puerta trasera izquierda de un móvil, ocasionando daños materiales.

Ante la persistencia de la situación y con finalidad disuasiva, el personal policial efectuó disparos con postas de goma mediante una escopeta reglamentaria, logrando finalmente dispersar a las personas involucradas y restablecer el orden en el sector.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente todo el procedimiento.

Por el hecho se inició una causa judicial caratulada “Intimidación pública, amenazas con el uso de arma blanca y daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 1.

La investigación continúa a fin de establecer las circunstancias del hecho e individualizar a las personas que participaron en las agresiones y daños ocasionados.