La Muni en tu Barrio acercó servicios a los vecinos del barrio Eva Perón

La cancha del Club Libertad, en Cánepa y República de Francia, recibió este viernes una nueva edición de La Muni en tu Barrio, el programa con el que la Municipalidad de la Ciudad de Formosa lleva sus oficinas y servicios a cada sector de la ciudad.

El intendente Jorge Jofré recorrió los stands y conversó con los vecinos que se acercaron.

"Vinimos a hacer el barrio con todos los servicios que presta la Municipalidad. Están todas las áreas y estamos contentos de poder compartir nuevamente un hermoso viernes con los vecinos y vecinas", comentó.

El jefe comunal explicó que la propuesta busca llegar a quienes no pueden acercarse al centro en horario de oficina. "Hay días que por cuestiones laborales o por salud a lo mejor no se pueden acercar. Hoy la Municipalidad se hizo presente con todas sus áreas acá en el barrio Eva Perón", señaló.

También puso el acento en el costo de trasladarse. "Movilizarse hoy está caro. Ir al centro, esperar, hacer tiempo, a lo mejor hay que tomarse un agua, una coca, y son gastos que estando acá los servicios se pueden aprovechar", remarcó.

Catastro, Banco de Tierras, Habilitaciones Comerciales, Bromatología y Administración de Ingresos Municipales atendieron consultas y gestiones en el lugar. El Centro de Atención al Vecino recibió reclamos y pedidos, y el servicio de orientación jurídica brindó asesoramiento gratuito.

Quienes necesitaban sacar o renovar la licencia de conducir hicieron el curso teórico-práctico sin moverse del barrio.

El equipo de Atención Primaria de la Salud realizó controles y consultas, y hubo entrega de bolsones saludables para las familias. Para las mascotas se otorgaron turnos de castración, vacunación y desparasitación.

La peluquería trabajó toda la tarde con cortes gratuitos, los chicos ocuparon el sector de actividades recreativas y en el Eco Punto se recibieron residuos reciclables.

Durante la jornada el CEMAA realizó 208 atenciones y tomó 68 turnos para castración, además 26 vacunación antirrábica.

El equipo de trabajo de la Dirección de Tránsito realizó 170 licencias de conducir.

Además se realizaron atenciones médicas y servicio de peluqueria.









Trabajos





La presencia municipal no se limitó a la cancha. Durante la jornada, las cuadrillas de servicios urbanos trabajaron en el barrio Eva Perón y en sectores vecinos.

En Eva Perón se limpiaron las avenidas Viciconte, Raúl Alfonsín y República de Francia, entre otras arterias, y se hicieron tareas de desmalezado con motoguadañas. Los tractores desmalezadores intervinieron en el entorno del Club Libertad, donde se limpiaron 8.245 metros cuadrados del predio, y en el club 17 de Octubre del barrio Simón Bolívar.

En Simón Bolívar se completó además la limpieza de 19 manzanas.

Los equipos de jardinería y mantenimiento trabajaron en la plaza donde funcionó el operativo y sobre la avenida Raúl Alfonsín, mientras que en Eva Perón y Las Orquídeas se realizaron tareas de destronque y recolección.

En materia vial, se perfilaron 9.862 metros de calles, se ejecutaron 4.076 metros de cuneteo y 700 metros de carga de suelo para alteo de calzadas. También se trabajó sobre 2.100 metros del canal principal revestido.



