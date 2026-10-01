Últimos días: vence el 31 de octubre el plan con descuentos para regularizar tasas municipales

Aplica a Tasa Única de Servicios, Impuesto Inmobiliario, Patente y la Contribución sobre Actividades Comerciales (TRI).

La Municipalidad de Formosa recuerda a los vecinos y comerciantes que quedan pocos días para acceder al régimen especial de bonificaciones tributarias, el cual finalizará este próximo 31 de octubre.

Ante la compleja coyuntura económica nacional y la desaceleración habitual de la recaudación en esta época del año, el Municipio mantiene vigentes importantes facilidades para ponerse al día con la Tasa Única de Servicios, Impuesto Inmobiliario, Patente y la Contribución sobre Actividades Comerciales (TRI).

La Administración de Ingresos Municipales (ADIM), detalló la bonificación para cada período: 2021, 2022 y 2023, 30% de bonificación sobre el total adeudado; períodos 2024 y 2025, 20% de bonificación; período 2026, 35% de descuento sobre los intereses.

Y que la financiación es hasta 15 cuotas con tarjetas de crédito y planes propios del Municipio.

Aporte de los vecinos

Desde la ADIM remarcaron que el cumplimiento de cada contribuyente es el motor financiero que permite sostener los servicios esenciales en los barrios, mantener el alumbrado y la limpieza, y avanzar en las obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida en la ciudad.

Puntos de atención y horarios para realizar el trámite: Sede Central (Fotheringham 1364): Horario corrido de 07:30 a 20:00 horas. Salón Pringles y Rivadavia: lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Centros Cívicos (B° Eva Perón y B° 2 de Abril): Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Consultas telefónicas: 0800-9999-147 / WhatsApp: 3704-336478 | 3704-031955.



