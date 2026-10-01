Laguna Blanca: Destacan el impacto del remate ganadero en el desarrollo productivo y la economía regional

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la importancia de articular los distintos eslabones de la cadena ganadera provincial.

En un contexto internacional marcado por precios históricos para la producción de carne bovina y una realidad nacional atravesada por la caída del consumo per cápita de este importante producto y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, a causa de las políticas macroeconómicas del Gobierno libertario, se destacó la realización del 20º remate ganadero en Laguna Blanca.

Así lo manifestó el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, quien puso en valor la importancia de fortalecer los canales de comercialización, mejorar la genética de los rodeos y articular a productores de distintos estratos para potenciar la producción de carne bovina en la provincia.

“Realizar el 20° remate en el predio de la asociación de productores de Laguna Blanca fuemuy importante porque no solamente genera desarrollo económico para esta región de la provincia, sino fundamentalmente que consolida una política estratégica como la del PAIPPA, la cual surgió en un contexto muy similar, donde la comunidad rural sufría los embates de políticas que van a contramano de los intereses de los argentinos”, recordó el funcionario en diálogo con AGENFOR.

Y enfatizó que “lo que se hizo fue formalizar a estos productores y generar un canal de comercialización donde los precios se expresaron de manera justa”, resaltando los montos alcanzados en diversos lotes.

Hizo notar que uno de los aspectos centrales de la jornada fue la importancia de articular los distintos eslabones de la cadena ganadera provincial, subrayando que la comercialización de terneros permite fortalecer la actividad de cría y abre nuevas oportunidades para que otros establecimientos continúen con las etapas de recría dentro de la provincia.

En ese sentido, resaltó la relevancia que tiene esta “política estratégica” para productores y paipperos, así como “lo que representa para la cadena de ganado y carnes de la provinciaeste sistema de cría”, el cual se ve potenciado por las compras que se realizan en estos espacios, ya que “muchas de las compras de esta categoría de ternerosque se comercializan en estos remates terminan en etapas de recría en campos formoseños con otros productores de otro estrato”, explicó.

Esta integración entre productores de diferentes escalas favorece la producción de más kilos de carne, mejora la productividad y contribuye a incrementar el volumen de producción local, realzó.

“Esa es la importancia que tiene eslabonar categorías y también estratos de productores para generar una sinergia positiva para el sistema agropecuario de Formosa”, concluyó.







