Clorinda: Detuvieron a un hombre que atacó a un policía con un arma blanca

• Además, secuestraron envoltorios con cocaína que tenía en su poder

Uniformados del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Dos, dependiente de la Unidad Regional Tres, con la colaboración del Grupo de Operaciones Motorizadas (G.O.M.), aprehendieron a un sujeto de 30 años en el barrio Libertad de la segunda ciudad por atacar a un policía con un cuchillo de fabricación casera.

El hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 20:30 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas por el sector del bajo y observaron a un individuo, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga por un paso clandestino.

En esas circunstancias, el sujeto extrajo de entre sus prendas de vestir el arma blanca y pese a la voz de alto de los policías, habría intentado agredir a uno de ellos, sin llegar a lesionarlo.

De inmediato lo redujeron, desarmaron y controlaron la situación.

Luego, con la presencia de testigos, se realizó un cacheo preventivo y hallaron 15 envoltorios con cocaína.

Ante el hallazgo, se convocó al personal de la Delegación de Policía Científica y de la Delegación de Drogas Peligrosas de Clorinda, cuyos integrantes realizaron las diligencias.

La sustancia secuestrada fue sometida a pruebas de reactivos químicos, que arrojó positivo para cocaína.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

Por el hecho, en la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, se inició una causa judicial por el delito de “Resistencia contra la autoridad con el uso de arma blanca e infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial.



