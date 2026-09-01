Ugelli sobre las viviendas en Laguna Blanca: “Es la tercera entrega del Programa Provincial creado por el Gobernador”

“Van a ser 80 viviendas con todas las infraestructuras que requiere poner en funcionamiento para que sean dignas”, garantizó.

El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, conversó con AGENFOR acerca de la entrega de 80 viviendas que concretará el gobernador, Gildo Insfrán, este viernes 2 de octubre en la localidad de Laguna Blanca y aseguró que “empieza a dar sus frutos nuestro plan de terminación de viviendas sociales”.

“En nuestra provincia, con el Gobierno nacional anterior, de un perfil justicialista, nos permitió desarrollar un plan de cerca de tres mil viviendas distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial, en distintos grados de avance, licitados en distintos grupos y momentos, en 28 localidades y en Capital también”, recordó.

Y añadió: “Después con la venida de este Gobierno nacional que promovía que no iba a haber más obra pública, se terminaron los financiamientos y también, por supuesto, los de la vivienda social”.

En ese marco, explicó el funcionario, quedaron “neutralizadas” prácticamente un año y medio “en una interacción con lo que era el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que no existe más”.

“Después con la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que tampoco existe más, y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que era el organismo pagador, que tampoco existe más”, señaló.

Es decir, continuó Ugelli, “en algún momento, luego de un año y medio de gestiones para retomar la obra, desaparecieron todos los organismos del Estado nacional y administradores de fondos”.

Por ello, aseguró, el Gobernador de la provincia “tomó la decisión de continuar la obra, de generar un programa provincial con fondos propios y que retomemos en una planificación un poco más acotada, porque lo íbamos a hacer con fondos propios”.

“Y en marzo de este año, en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa, anunció cuáles iban a ser las obras que se iban a llevar adelante”, sostuvo.

De esta manera, el titular de IPV, trajo a la memoria que, el año pasado, se entregaron 20 viviendas en Buena Vista y otras 20 en Laishí; por lo que, esta será la primer adjudicación del año y la tercera del programa provincial creado por decisión del Gobernador”.

“Van a ser 80 viviendas con todas las infraestructuras que requiere poner en funcionamiento para que sean dignas”, garantizó.

Programa provincial

Ugelli detalló, también, que el programa provincial de viviendas contempla la construcción de 600 casas que incluye, además, infraestructuras de nexo para la red de media tensión, la red baja, el alumbrado, la provisión de transformadores, red de agua, de cloacas, entre otras obras complementarias como la apertura de calles, alcantarillados para desagüe, accesibilidad con ripio.

“Así que es una planificación integral donde intervienen todos los organismos proveedores de servicios del Estado provincial en conjunto con el Instituto, es decir, los compañeros de REFSA, del SPAP y la gente del municipio, colaborando todo para que esto pueda hacerse realidad y afrontando el costo que conlleva”, destacó.

Asimismo, manifestó que el Programa incluye 80 viviendas en Laguna Blanca, 80 en Pirané, 80 en Las Lomitas, 40 en Tres Lagunas y 200 en Formosa Capital; y, además, “tenemos otro grupo de 50 que estamos trabajando pero en programas especiales en relocalización de personas en riesgo hídrico”.

“Y tenemos previsto también iniciar lo que tiene que ver la parte administrativa por lo menos de El Colorado, que son también, creo que 54 viviendas ahí. Así que ese es el paquete de obras que se tiene previsto para este año”, esbozó.

Motorización de la economía

Además, Ugelli habló sobre cómo la obra pública en general motoriza la economía en las localidades porque “construir una casa moviliza más de 30 rubros asociados a la construcción, en la provisión de materiales”.

“Y tiene afectado por casa, en obra, por lo menos dos personas directamente en trabajo y dos personas indirectamente. Es decir, cuando estamos hablando de 80 viviendas, estamos hablando del doble de personas que tienen trabajo directo y otro tanto que lo hace indirectamente, en los corralones, los proveedores, la logística, seguros, profesionales, especialistas, etc.”, precisó.

Y agregó: “Ni que hablar que demanda industria nacional en todo lo que tiene que ver con los materiales, industria local en lo que tiene que ver con específicamente los ladrillos, los premoldeados de hormigón y algunos rubros más que se puedan fabricar aquí en Formosa directamente”.

Por último, el responsable del IPV, expresó que “el Gobernador siempre nos da esperanza para que sigamos trabajando dentro de una planificación, dentro de un orden presupuestario que nos permita afrontar este tipo de desafíos con la solvencia y la holgura que hay que tener para proveerle a la gente soluciones de este tipo”.

“Porque no es solamente el metro cuadrado de una casa que por sí es amplia, tiene materiales y calidades importantes, sino también la provisión de todo lo anterior que mencionaba, infraestructuralmente para que puedan acceder a todos los servicios y que eso es fruto de una planificación anterior para que esto suceda en estos tiempos”, cerró.



