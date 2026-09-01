Educación Especial llevó adelante la apertura del Mes de la Inclusión

Como todos los años, el 1° de octubre, en Argentina, se conmemora esta fecha con el fin de visibilizar, sensibilizar y promover los derechos de las personas con discapacidad.

En la Escuela Especial N° 1 “Armada Argentina”, situada en la avenida 8 de Abril 390, en el barrio San Cayetano de la ciudad de Formosa, se convocó a instituciones de la misma modalidad para una actividad de apertura del Mes de la Inclusión este 1° de octubre, en un encuentro que fue por la mañana y que también tuvo el acompañamiento de escuelas de la zona.

Como jefe de la Modalidad de Educación Especial y de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, Gustavo Miers, enfatizó que el Gobierno de Formosa es un “garante pleno de la educación de las personas con discapacidad”.

En ese sentido, a través del Ministerio de Cultura y Educación, como cada año, se trabaja en diversas actividades que están dentro de una “agenda de promoción”, acompañada por la Policía de Formosa, el Instituto PAIPPA, el Instituto de Asistencia Social (IAS), entre otros organismos, así como también de las familias, indicó.

Asimismo, dentro de lo que es la Modalidad de Educación Especial se sostiene “la trayectoria de los estudiantes con discapacidad de los tres niveles obligatorios, asistiendo a ellos el 65% mientras que el 35% lo hace a las escuelas especiales”, según lo que informó Miers en diálogo con AGENFOR.

Además, precisó que “en la ciudad capital hay seis instituciones especiales y una escuela domiciliaria hospitalaria. En tanto que, son 35 en total los establecimientos especiales en la provincia”.

Sumó también, entre las acciones sociales que se desarrollan, las que se vinculan a la difusión en los medios así como las visitas a otras instituciones, y en ese sentido, subrayó contundente: “Nuestro Modelo Formoseño es muy claro con las políticas educativas que garantizan derechos a las personas con discapacidad”.

En contraposición al Gobierno nacional, el cual desde que asumió el presidente Javier Milei, les “quita derechos y recorta presupuestos destinados a una atención integral”, pero “siempre que tengamos esta planificación y al gobernador Insfrán como garante de derechos e igualdad de oportunidades, en Formosa no permitiremos que esto suceda”, dejó en claro.

Como ejemplo de esta afirmación, Fanny Minetti, directora de la Escuela Especial N° 12, señaló que este establecimiento atiende todas las discapacidades, pero, mayormente, tiene una matrícula de alumnos con trastornos neuromotores, para la cual justamente fue pensada su construcción en sus orígenes.

En tanto que, “niños desde 5 hasta adultos de 47 años” estudian allí en ambos turnos, siendo, por la mañana, el dictado de la enseñanza primaria y a la tarde, secundario y adultos.

Al referirse a la jornada por el inicio del Mes de la Inclusión, enfatizó en el trabajo que se viene desarrollando “con las escuelas de los distintos niveles y en esta misma escuela especial, donde iniciamos actividades recreativas”.

Entre ellas, por ejemplo se mencionó las concernientes a la promoción de la equinoterapia, “que tendremos el cierre el 21”, y después se dará inicio al proyecto de natación, que será el 28. No obstante, previo a esto se llevará a cabo el martes 13 una jornada en el Parque Acuático “17 de Octubre” de la Jurisdicción Cinco.

Finalmente, “el gran cierre será con la gala gimnástica de la que participan escuelas primarias, secundarias y especiales de Capital”, concluyó así como dar detalles de la cargada agenda en octubre.







