Docentes que se capacitaron en educación financiera recibieron sus diplomas

El objetivo de la propuesta fue fortalecer conocimientos y herramientas vinculadas a la educación financiera, promoviendo una mayor comprensión y mejores herramientas para la toma de decisiones económicas.

Este jueves 1 de octubre, desde las 8:30 horas, en el Cine Teatro Italia de la ciudad capital, la Fundación Banco Formosa y el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, llevaron a cabo el acto de entrega de certificados a docentes que se capacitaron en el Programa Integral de Educación Financiera (PIEF) que por resolución ministerial, otorga puntaje y debe ser presentado a la Junta de Clasificación correspondiente.

El objetivo de la propuesta fue fortalecer conocimientos y herramientas vinculadas a la educación financiera, promoviendo una mayor comprensión y mejores herramientas para la toma de decisiones económicas.

Al respecto, el titular de la cartera educativa, Julio Araoz, recordó que este curso de educación financiera para docentes inició en el Galpón G del Paseo Costanero y “se hizo extensivo en otros puntos a las mismas familias”.

“La idea es poder dotar de herramientas a nuestros educadores para que se pueda introducir de manera responsable este tema en las aulas, porque es un tema de actualidad y es un tema que, en este momento, ha tomado rasgos dramáticos en la Argentina”, indicó.

Y añadió: “Las cifras nunca llegaron tan alto en cuanto al endeudamiento de las familias, frutos de la profunda crisis socioeconómica; y resulta que, de pronto, un Presidente habla de que la gente se endeuda porque quiere, que debiera estar mejor educada financieramente, no se hace encargo del desastre”.

Por ello, el funcionario sostuvo que, “desde nuestro nivel de responsabilidad en el ámbito educativo” junto con otras organizaciones como el Banco Formosa, “estamos abordando este problema”.

“Y también, muy relacionada fue la decisión que tomó nuestro Gobernador de impulsar un programa de educación digital integral que tiene capítulos, que están estrictamente vinculados a esto, porque las transacciones financieras hoy se realizan a través de internet y de los teléfonos móviles, entonces son temas que están intrincados, íntimamente relacionados”, profundizó.

De esta manera, Araoz destacó la masiva participación docente y consideró que “debemos seguir sosteniendo esto en el tiempo” porque “esta reflexión nos la debemos y la tenemos que hacer”.

“Desde las primeras encuestas que hemos compartido con la Fundación del Banco, realizadas a nuestros docentes, hablan de la pertinencia del tema, de la importancia, pero también nos señalan la avidez que tienen de adquirir herramientas que le permitan no sólo mejorar la labor educativa, sino poder trabajar temas de actualidad como este, como el bullying, la seguridad, etc., que ya lo venimos trabajando integralmente”, explicó.

Y agregó: “Porque de eso se trata el Modelo Formoseño, de abordajes integrales, con mucha responsabilidad y con recursos propios”.

Por último, el Ministro detalló que fueron 173 docentes los que recibieron su certificado aunque, aseguró que “son más”, porque la capacitación se desarrolló de forma online y presencial que “es una modalidad que hemos adoptado para realizar actividades a través de plataformas”.



