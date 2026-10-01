Turismo municipal ofrecerá capacitación “Formosa Anfitriona”

La Municipalidad de Formosa, a través de su Escuela Municipal de Formación y Capacitación en Turismo, invita a interesados de toda la provincia a participar de “Formosa Anfitriona”, una oportunidad totalmente gratuita para formarse, conocer y valorar nuestra tierra a partir de sus lugares y costumbres.

Cristina Salomón, Directora de Turismo de la comuna capitalina, precisó “se trata de una capacitación gratuita 100% virtual, cuyo propósito es descubrir una nueva manera de mirar y compartir nuestra provincia, esto es a partir de lugares, historias, costumbres y experiencias cotidianas de la comunidad, poniéndolas en valor para quienes la visiten”, explicó la funcionaria.

“La capacitación – agregó – está destinada a interesados de toda la provincia, mayores de 16 años, y será cursada en línea en su totalidad a lo largo de cuatro encuentros, a concretarse el 5, 12, 19 y 26 de noviembre próximo”, informó la funcionaria comunal.

Salomón indicó, además, “el objetivo es fortalecer la actitud anfitriona, fortaleciendo la comunicación, la empatía y el buen trato, como también redescubrir nuestro territorio mediante el reconocimiento de lugares, historias, tradiciones y experiencias que a veces pasan inadvertidas”, aseguró.

Finalmente señaló “no es necesario trabajar en el rubro turístico ni tener conocimientos previos, solamente curiosidad y ganas de descubrir todo lo que tiene nuestra provincia para ofrecer. Las inscripciones estarán abiertas desde el próximo lunes 26, y las clases darán inicio a partir del 5 de noviembre a las 19 hs durante cuatro jueves consecutivos”, finalizó Salomón.

Para mayor información, pueden comunicarse al cel 3704769759 o bien acercarse a las oficinas de la Dirección de Turismo, en Pringles y Rivadavia de nuestra ciudad.











