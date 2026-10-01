La Escuela de Formación Popular en Género cierra este sábado con su cuarto encuentro

La Escuela Municipal de Formación Popular en Género llega este sábado 24 de octubre a su cuarto y último encuentro, una jornada que además cerrará el ciclo con la entrega de certificados a quienes participaron de la propuesta impulsada por la gestión del intendente Jorge Jofré.

La actividad comenzará a las 9 en San Martín 743, en la ex sala de sesiones del Concejo Deliberante, y la acreditación de asistentes estará abierta desde las 8.45.

En esta oportunidad, la disertante será la médica Cristina Mirassou, quien abordará el eje "Promoción de salud sexual integral de la mujer y diversidades: baja la natalidad y aumenta la escolaridad". El planteo pone sobre la mesa una relación que la experiencia de los equipos de salud viene registrando desde hace años: cuando las mujeres acceden a información y a decisiones sobre su propio cuerpo, ganan tiempo para estudiar, terminar la escuela y proyectar su vida con otro margen.

Con este encuentro se completa un recorrido que arrancó a comienzos de mes con la participación política de las mujeres y siguió con la salud mental en las personas mayores y los sesgos de género en la inteligencia artificial. Cada sábado se trabajó con una lógica de educación popular, en la que el intercambio entre vecinas, referentes barriales e integrantes de organizaciones pesa tanto como la exposición de cada especialista.

La Escuela funciona en el ámbito de la Dirección de Cuestiones de Género, a cargo de María Silvia Carrizo. La propuesta es abierta y gratuita. La entrega de certificados se hará al finalizar la exposición, por lo que se recomienda a las participantes de los encuentros anteriores asistir para retirar el suyo.



