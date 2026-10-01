El formoseño Nacho Villanueva correrá en la “Vuelta a Guatemala 2026” de ciclismo

Más de 100 ciclistas competirán del 23 de octubre al 1 de noviembre en lo que serán 10 exigentes etapas en las que recorrerán más de 1400 kilómetros por todo el territorio nacional con la presencia de 10 escuadras internacionales y la participación del formoseñoque forma parte del equipo Momentun Racing de Estados Unidos.

“Momentum Racing” apuesta este año por sus jóvenes talentos para la mencionada vuelta.

La escuadra estadounidense anunció su nómina de seis ciclistas para disputar la edición 65 de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, que se celebrará desde este 23 de octubre al 1 de noviembre.

El equipo, dirigido por el guatemalteco Gustavo Carrillo buscará ser protagonista durante las diez etapas de la ronda chapina, con una nómina que combina juventud y proyección internacional.

Los corredores:

Logan Unger, Liam Olson, Jordan Miller, Matthew Sherwin, Juan Charris e Ignacio Villanueva.





La Vuelta a Guatemala

A lo largo de los años, la Vuelta a Guatemala se convirtió en uno de los eventos deportivos más esperados por los guatemaltecos y, en este 2026, la espera por fin llegó a su final con el inicio de la competición este viernes 23 de octubre.

Con la participación de diez equipos extranjeros y diez nacionales, la fiesta del ciclismo guatemalteco estará marcada por un exigente recorrido de 1 447,1 kilómetros, donde más de un centenar de pedalistas buscarán relevar al colombiano Óscar Garzón (campeón en 2025 y que no estará este año) como el monarca de la Vuelta a Guatemala.

La edición 65 de la Vuelta contará con diez etapas, entre las cuales destaca la cronoescalada de la octava: un desafío que pondrá a prueba las piernas de los ciclistas en una fase de la competición que podría ser clave para definir a los ganadores.

Además de la lucha por el tradicional suéter amarillo del líder, también estarán en disputa los siguientes suéteres:

Líder Volantes

Mejor Guatemalteco

Regularidad

Montaña

Sub-23

Ganador de Etapa

Valores Olímpicos

Quetzal

Las diez etapas de la Vuelta a Guatemala 2026

Viernes 23 de octubre: El Progreso – Puerto Barrios, Izabal (215,4 km)

Sábado 24 de octubre: Los Amates, Izabal – San Antonio La Paz, El Progreso (212 km)

Domingo 25 de octubre: Antigua Guatemala, Sacatepéquez – Coatepeque, Quetzaltenango (196,6 km)

Lunes 26 de octubre: San Felipe, Retalhuleu – San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos (119,3 km)

Martes 27 de octubre: Cruce de la Virgen, Pajapita, San Marcos – Cerro El Baúl, Quetzaltenango (139,4 km)

Miércoles 28 de octubre: San Cristóbal, Totonicapán – San Pedro Sacatepéquez, San Marcos (147 km)

Jueves 29 de octubre: La Esperanza, Quetzaltenango – Monte Elim, Sololá (140,2 km)

Viernes 30 de octubre (Cronoescalada): San Juan La Laguna, Sololá – Pamezabal, Sololá (22,6 km)

Sábado 31 de octubre: Sololá – Ciudad Vieja, Sacatepéquez (139,1 km)

Domingo 1 de noviembre: Villa Linda – Circuito Anillo Periférico, Guatemala (115,1 km)

Equipos participantes

La 65.ª edición de la Vuelta a Guatemala contará con la participación de diez equipos nacionales, siendo los siguientes:

Hino-One-La Red-Suzuki

ECA Electricidad Ciclismo

Decorabaños Bantrab

Castelli-Delux-Red Hook

Asociación de San Marcos Acredicom

Asociación de Quiché Frank Sport Wear

Asociación de Sololá Intercop RL

Copeba-Muni Toto-Pablo Yax-FAW

Forza Delivery Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike Huehue

Master Xela

Equipos extranjeros participantes:

Nu Colombia

Best PC Ecuador

Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica)

Banco Industrial 4WD Rent a Car (Honduras)

Canel’s Java (México)

Arenas Tlax-Mex (México)

Pio Rico Cycling Team (Bolivia)

Momentum Racing-Repuestos Aquaroni-Quici

Team King of the Flemish Mountains

Selección de Panamá.

Entre las principales cartas de Guatemala para retomar el protagonismo en la Vuelta destacan ciclistas consolidados como Gerson Toc, campeón en 2023, y Mardoqueo Vásquez, bicampeón en 2020 y 2022. A ellos se suman pedalistas con hambre de triunfo como Fredy Toc, el mejor guatemalteco de la edición 2025, y Edgar Torres, respaldado por la escuadra continental Hino-One-La Red-Suzuki.

Por su parte, los equipos extranjeros querrán hacer valer su viaje a Guatemala y obtener el triunfo. Algunos de los nombres a observar son Cristhian Rico (Nu Colombia) y José Muñiz (Canel’s-Java).







