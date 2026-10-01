Secuestraron mercaderías por más de tres millones de pesos

• Se trataban de televisores, hornos eléctricos, un equipo de aire acondicionado, cocinas y ventiladores de techo

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Lucio V. Mansilla, secuestraron productos eléctricos valuados en 3.620.000 de pesos, por una presunta infracción a la normativa aduanera vigente.

El operativo se llevó a cabo el lunes último, alrededor de las 18:55 horas, cuando los uniformados verificaron un furgón Renault Kangoo, en el que se desplazaban dos hombres radicados en la provincia de Corrientes.

Durante el control, los policías constataron que el vehículo transportaba una importante cantidad de electrodomésticos, entre ellos 12 televisores Smart TV de 32 pulgadas, dos hornos eléctricos de 55 litros, un equipo de aire acondicionado tipo split, un Smart TV de 43 pulgadas, tres cocinas de cuatro hornallas y tres ventiladores de techo.

Al verificar la documentación presentada, se detectó que la mercadería, de origen extranjero, no contaba con el aval aduanero para acreditar su ingreso legal al país.

Ante esta situación, se realizó una consulta con la doctora Alejandra Schaefer, auxiliar de la Unidad Fiscal Federal, quien autorizó la verificación de la carga y el posterior secuestro de los elementos.

También se dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En ese contexto, el conductor exhibió dos facturas tipo “B” emitidas por una casa comercial, sin embargo, el jefe de inspección operativa de ARCA informó que la documentación no consignaba el número de despacho de importación, requisito que motivó el secuestro de la mercadería.

Como ocurre en este tipo de casos, la situación fue comunicada a la Unidad Fiscal Federal.

Por su parte, los integrantes de la Comisaría de Lucio V. Mansilla labraron el acta por presunta infracción aduanera.

La totalidad de los productos eléctricos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras siguen las actuaciones legales