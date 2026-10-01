Circulaban en moto a gran velocidad y terminaron detenidos

• Ambos registrarían antecedentes vinculados a la sustracción de motocicletas

Investigadores del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a dos sujetos que circulaban a elevada velocidad por pleno barrio San Martín en una Honda Titan de 150 cilindradas, sin las documentaciones exigidas por las normativas vigentes.

El procedimiento se concretó en la madrugada de este martes, sobre la calle España, en sentido Este-Oeste, e intersección con la Fontana, cuando los policías sorprendieron a los infractores a bordo del rodado, sin luces ni dominio colocado.

Al ser identificados, los ocupantes resultaron ser dos jóvenes de 23 años, que según las averiguaciones con la base de datos de la Dirección General de Informática Policial registraban antecedentes vinculados con hechos de sustracción de motos.

Durante la intervención, ambos habrían insultado al personal policial y fueron aprehendidos a los fines contravencionales, labrándose las actuaciones.

Finalmente, los aprehendidos y el rodado fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se continuaron las diligencias legales. .