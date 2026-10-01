Pago a productores por las ventas de chivitos paipperos del oeste formoseño

Se trata de 23 familias que comercializaron su producción en una jornada especial realizada en la previa del Día de la Madre.

Con gran satisfacción, pequeños productores pertenecientes a diversos parajes de la jurisdicción de Ingeniero Juárez recibieron el pago total de las reses de chivitos paipperos que fueron comercializados el pasado viernes 16 en la feria del Instituto PAIPPA y el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), previo a la celebración del Día de la Madre.

Se trata de los parajes de: Las Cañitas, El Novillo, El Caspi, El Marucho, Teniente Comunidad Los Wichí, El Talar, La Flauta, Brealito, Remanzo Moto, El Embudo, Los Amicho, El Mistolar, Palmar Sur, La Tusca y El Yuchanal.

Esto genera un ingreso muy importante para las 23 familias que comercializaron su producción, se subrayó desde el Instituto PAIPPA, destacando a su vez “la calidad del chivito paippero del oeste formoseño” y que, a través de este espacio, “la venta es directa del productor al consumidor, logrando precios justos para las familias formoseñas”.

“Esto se logra gracias a un Estado presente que acompaña y sostiene a los productores paipperos, generando igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial”, se puso de resalto.

Cabe recordar que el pasado viernes, en el marco del Día de la Madre, se llevó adelante una jornada especial de comercialización de reses de chivito paippero formoseño, ofreciendo a las familias un producto de excelente calidad y a precios accesibles.

Asimismo, los productores participaron de una nueva jornada de las ferias paipperas, las cuales se desarrollan los días viernes en tres puntos fijos de venta: el Polideportivo del barrio La Paz, ubicado en la calle Joaquín de Los Santos al 1200; el playón del Instituto PAIPPA, en Padre Grotti al 1040; y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.



