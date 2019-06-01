Se realizó el lanzamiento de la primera edición de la Expo Modalidad de Educación Artística

Se trata de una propuesta presentada por el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Modalidad de Educación Artística, que se desarrollará el viernes 9 en los Galpones “G” y “C” del Paseo Costanero capitalino.

En la noche de este viernes 2 se llevó a cabo el lanzamiento de la primera edición de la Expo Modalidad de Educación Artística (EMEA), una nueva propuesta educativa, en la que se expondrá todo lo que hacen las escuelas de arte secundarias y de institutos superiores de la provincia.

La actividad contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, del director de Educación Secundaria, Juan Pérez y del coordinador provincial de Educación Artística, Sebastián Ramírez. Así también, de la subsecretaria de Empleo, Mariangeles Vicentín, y de la responsable de la Subsecretaría de Cultura, Graciela Marechal.

En ese marco, el coordinador Ramírez, en diálogo con AGENFOR, expresó que “la actividad cuenta con una guía que tiene que ver con la formación ciudadana, la continuidad de estudios superiores y el mundo del trabajo, demostrando el trayecto formativo que la provincia le propone al estudiante”.

Remarcó que el evento “estará dividido en circuitos” y especificó que en los stands institucionales cada establecimiento educativo presentará el perfil que tiene su egresado.

A su vez, detalló que “en el segundo circuito habrá producciones escénicas donde varias instituciones de todo el territorio provincial mostrarán lo realizado en el aula”. En ese sentido, se contará con la visita de instituciones de Pirané, Clorinda, El Colorado y Las Lomitas.

Asimismo, en el circuito tres se hará arte en vivo, a través de la propuesta denominada “galería itinerante”. Allí se desarrollarán talleres, tanto de las escuelas, como también de algunos comercios que se sumaron a esta propuesta, por lo que también se contará con minis capacitaciones.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Empleo se anticipó que el organismo tendrá un stand donde los jóvenes participantes serán orientados en la elaboración de su currículum vitae, a la vez que tendrán la posibilidad de realizar simulacros de entrevistas laborales.

Del mismo modo, se desarrollarán charlas y talleres para los jóvenes presentes en la jornada.



