Se llevó a cabo la disertación "Cómo se financia una Pyme hoy?", en el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa, conjuntamente con la CAPYMEF, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, llevó adelante este martes 13 de octubre la disertación “¿Cómo se financia una PyME hoy?”, una propuesta orientada a brindar información y herramientas concretas para fortalecer el desarrollo, la competitividad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

La disertación estuvo a cargo de la Lic. Carolina Mariel Marceca, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en gestión de proyectos y programas y en metodología PMI, quien se desempeña como jefa del Área de Financiamiento y Competitividad PyME de CAME.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con las alternativas de financiamiento disponibles para las pequeñas y medianas empresas, así como herramientas y oportunidades que contribuyen a mejorar su competitividad y facilitar el acceso a recursos para impulsar sus actividades.

La jornada contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; el concejal José Delguy; las concejales Beatriz “Kita” Segovia y Malena Gamarra; el gerente del Banco Nación, Javier Pérez; Fabián Hryniewicz, director de Frontera de CAME; y funcionarios municipales, junto a representantes del ámbito empresarial y participantes interesados en la temática.

La convocatoria registró más de 100 personas inscriptas, reflejando el interés que despiertan las herramientas de financiamiento y las posibilidades de crecimiento para las PyMEs, un sector fundamental para la actividad económica, la generación de empleo y el desarrollo local.

Desde el Concejo Deliberante se destacó especialmente la organización de esta iniciativa, impulsada por la institución y sus ediles, con el objetivo de generar espacios de capacitación, intercambio y vinculación entre el sector público, las entidades empresariales y los actores del sistema financiero.

De esta manera, la institución sigue promoviendo actividades destinadas a acercar conocimientos, fortalecer las capacidades del sector productivo y generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, contribuyendo al desarrollo económico de la comunidad.







