Las Lomitas: Desarrollaron un curso sobre el uso de motosierras para el aprovechamiento del vinal

Llevado adelante por la Subsecretaría de Empleo de Formosa, el curso intensivo combinó formación teórica y práctica en terreno. La iniciativa busca dotar de herramientas y mano de obra calificada a los trabajadores locales para abastecer de materia prima a la futura industria siderúrgica.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, llevó a cabo en la localidad de Las Lomitas la etapa final del curso de capacitación sobre “Operación segura y mantenimiento preventivo de motosierras para el corte y aprovechamiento del vinal”. La instancia práctica tuvo lugar en un predio ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 28 Sur, donde los participantes aplicaron las técnicas aprendidas para el manejo seguro de la maquinaria y la extracción sustentable de la especie.

Al respecto, el capacitador Juan Javier Bogado, detalló que “el curso se enfoca tanto en el mantenimiento mecánico de la herramienta para que cada trabajador pueda gestionar su equipo, como en las técnicas de seguridad para el manejo en el monte”.

Explicó que “el objetivo central es preparar a los asistentes para ingresar al circuito laboral mediante el suministro de leña de vinal destinada a los hornos de la futura planta biosiderúrgica”.

Asimismo, Bogado puntualizó que “el vinal es una planta de rápido crecimiento que permite ciclos de corte cada tres años, a diferencia de otras especies que demandan hasta una década” y señaló que “durante las prácticas enseñamos la distancia y la altura del corte desde la raíz, alrededor de 20 centímetros, para garantizar la luz solar necesaria y permitir la regeneración del suelo”.

Respecto al proceso productivo, el capacitador destacó que el suministro continuo de esta especie leñosa resulta fundamental para el funcionamiento ininterrumpido de los hornos de la planta biosiderúrgica, los cuales requieren un abastecimiento constante durante todo el año.

Formación gratuita para el desarrollo local

Por su parte, Mónica Sánchez, dirigente justicialista local y a cargo de los cursos de oficio en Las Lomitas, ponderó el entusiasmo de los participantes y el impacto de la propuesta en la comunidad. “Estamos felices de ver cómo llegan estas herramientas brindadas por el Gobierno provincial”.

Subrayó que “capacitar a nuestra gente para lo que se viene con Fermosa Biosiderúrgica les permitirá acceder a un trabajo digno y mejorar su calidad de vida”, destacando que “capacitar es una prioridad para nuestro gobernador Gildo Insfrán y demuestra un Estado peronista presente que genera oportunidades reales de desarrollo”, afirmó.

En esa misma línea, Roberto Rojas, vecino y participante del taller, compartió su experiencia tras culminar la formación: “Aprendimos desde la parte teórica hasta la puesta a punto de la motosierra, la preparación precisa de la mezcla de combustible y la graduación de agujas”, mientras que “en la práctica incorporamos las medidas exactas de corte para el aprovechamiento del vinal”, agregó al concluir.



