Responsable de la firma "Mi primer casa SA" informó que han procedido a suspender venta de lotes

Gialluca le solicitó que presenten una Garantía Real como respaldo que asegure el cumplimiento del pago de los reintegros a los vecinos que exigen la devolución de distintas sumas de dinero y al mismo tiempo, requirió al Municipio, adopte las medidas previstas frente a las múltiples infracciones concurrentes para resguardar el patrimonio de los consumidores involucrados-

En la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, en el día de la fecha, se reunieron, por un lado, Martiniano Sosa, desarrollador inmobiliario y responsable de la Firma “Mi Primer Casa S.A.”, junto con su Asesor Letrado, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca y Asesores Letrados del Organismo. En dicha oportunidad, Martiniano Sosa, señaló que, hasta tanto regularicen los diversos loteamientos que poseen en estos momentos, “han decidido suspender las ventas de lotes en toda la Ciudad de Formosa, para poder cumplir con los amanzanamientos, división de las parcelas, dotar a dichos lugares de los servicios de energía eléctrica, agua potable, cloacas, aperturas de calles y demás exigencias, dentro de lo que a la fecha exige el marco regulatorio vigente establecido por el Código Urbanístico de la Ciudad de Formosa (Ordenanza Nº 6959/16)”. El mismo informó también que, la semana que viene estarán en Formosa los dueños del loteamiento “Los Búfalos” propietarios de la Estancia San Miguel, ubicada camino a Mojón de Fierro, Señor Diego Reynal, entre otros, quienes tendrían la intención de avanzar con la normalización de este emprendimiento, mediante la: 1) Presentación del título o escritura perfecta del inmueble. 2) Factibilidad Técnica de Servicios Públicos. * Factibilidad de Agua Potable: otorgada de manera formal por Aguas de Formosa. * Factibilidad de Energía Eléctrica: concedida por la empresa REFSA, todo esto debe existir, más la habilitación, para recién comercializar los lotes. 3) Parámetros Urbanísticos y Diseño del Plano: mediante un agrimensor matriculado deben confeccionar el anteproyecto y los planos de mensura respetando el diseño impuesto por el municipio, incluyendo el trazado vial, donde las calles públicas proyectadas deben tener un ancho mínimo de 20 metros y las avenidas interlotes deben alcanzar los 50 metros. Por otro lado, en cuanto a los reintegros que exigen decenas de compradores de lotes en distintos emprendimientos, el responsable de “Mi Primer Casa”, informó que ha puesto en venta la totalidad del terreno donde se planificó el loteamiento del Barrio Cecotto y que, con estos ingresos, responderán a quienes compraron lotes en el mismo y en otros emprendimientos. El Ombudsman Provincial, ante esta situación y la necesidad de garantizar los créditos de quienes ya pagaron importantes sumas de dinero, requirió a Martiniano Sosa y Socios de “Mi Primer Casa”, que presenten una Garantía Real como respaldo para asegurar el cumplimiento del pago de las cuotas, lo cual, será comunicado oportunamente a esta Institución. Asimismo, ante este escenario confuso y complicado, buscando resguardar el patrimonio de los vecinos – consumidores, desde el Organismo de la Constitución, se solicitó formalmente al Municipio de la Ciudad de Formosa y específicamente a la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, impulsar los procedimientos administrativos y legales, remitiendo las diferentes Actas de Infracción al Tribunal de Faltas Municipal para que, desde allí, se fijen: Multas Económicas Acumulativas: sanciones que se calculan en base al valor del litro de nafta súper, al tratarse de múltiples infracciones concurrentes, por ejemplo, comercializar sin planos aprobados, publicidad engañosa y falta de infraestructura de servicios obligatorios, donde las multas se acumulan por cada lote comercializado de forma ilegal. Clausura Preventiva o Definitiva: el municipio también puede ordenar la clausura de las oficinas comerciales de la inmobiliaria o frenar por completo cualquier tipo de obra física dentro del predio para evitar que se sigan dividiendo los terrenos. Inhabilitación: esto implica la suspensión provisoria o definitiva de la habilitación comercial de la firma para operar dentro del ejido municipal y por último, concretar una denuncia por estafa y ventas ilegales, llevando de esta manera, tranquilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos.



