Robó una tarjeta de crédito y salió de compras. Finalmente fue detenido

• Fue el resultado de una prolija investigación

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta detuvieron a un joven de 22 años y secuestraron documentaciones, prendas de vestir y otros elementos de interés en la causa.

El miércoles último por la mañana, los propietarios de un comercio ubicado en el barrio Juan Manuel de Rosas de esta ciudad denunciaron la sustracción de una billetera.

A partir de las averiguaciones realizadas, los uniformados se dirigieron hasta otro comercio del barrio San Pedro donde un hombre habría comprado prendas de vestir por unos 215.000 pesos y los pagó con una tarjeta.

Además de las circunstancias advertidas en el comercio y las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores recabaron otros elementos relevantes que orientaron la investigación.

Ante esta situación, los policías identificaron y aprehendieron a un hombre de 22 años, quien presuntamente intentaba cambiarse de ropa para modificar su apariencia y dificultar su detención.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una mochila que contenía numerosas prendas de vestir, calzado y otros elementos considerados de interés para la causa.

Además, el hombre tenía en su poder diversos artículos de bazar que, según las averiguaciones los compró en otro comercio de la zona.

Entre los elementos secuestrados se encontraban vasos térmicos, cubiertos, tazas y platos, un humidificador, un aromatizante, vasos de vidrio y productos perecederos.

También fueron recuperadas las documentaciones personales denunciadas como sustraídas.

Todos los elementos fueron secuestrados mediante las actas y documentados fotográficamente por personal de Policía Científica.

Por otra parte, se realizaron registros fotográficos de los sistemas de videovigilancia de los comercios involucrados y del lugar donde se denunció el hecho.

Asimismo, se solicitó la intervención de la División Informática Forense para la descarga y el análisis de las secuencias fílmicas de interés para la investigación.

Una vez finalizadas las actuaciones iniciales, el aprehendido fue notificado de su situación legal y quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.