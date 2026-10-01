De la Rosa lamentó el freno al proyecto de endeudamiento familiar

Hubo fuertes críticas hacia La Libertad Avanza y sus aliados ante el resultado que envió el proyecto de nuevo a comisiones sin fecha fijada.

La maratónica sesión en la Cámara de Diputados de la Nación terminó con un debate fallido donde el oficialismo no consiguió los votos para aprobar su proyecto sobre educación financiera, pero sí logró bloquear las propuestas de la oposición para aliviar el endeudamiento de las familias argentinas, por lo que la discusión volverá a comisión.

Al respecto, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Graciela de la Rosa dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y rechazó el accionar del oficialismo libertario, ya que “al ver que no llegaban a la cantidad necesaria” de los votos para aprobar su iniciativa sobre educación financiera, “consiguieron las afirmativas necesarias para mandar el proyecto sobre endeudamiento familiar de nuevo a comisión”, bloqueando así las propuestas de la oposición.

Ante esta decisión, la legisladora explicó que “se debe volver a pedir el tratamiento, para que se saquen los dictámenes”, de manera de “poder llevarlo de nuevo al recinto”.

Para De la Rosa “es una pena” lo que sucedió en la noche de este miércoles 21, teniendo en cuenta que “cuesta mucho llevar adelante estos pasos, porque la oposición prácticamente controla todas las comisiones” de la Cámara Baja.

No obstante, remarcó que “no hay que bajar los brazos, porque es una ley absolutamente necesaria”.

Ahondó en ello contrastando que mientras la iniciativa libertaria “era solamente de educación financiera”, el proyecto de la oposición “abordaba una ley de desendeudamiento de las familias argentinas, con un programa específico donde todo tipo de acreedor, así sean bancos, billeteras virtuales y todo el que dio un préstamo, tenía que dar enormes facilidades para reestructurar las deudas en mejores condiciones”.



