Rescate en las alturas: bomberos salvaron a dos obreros atrapados en el séptimo piso de un edificio

• La capacitación permanente y la preparación técnica de los rescatistas fueron fundamentales para poner a salvo a los trabajadores, tras desprenderse uno de los extremos del andamio en el que realizaban sus tareas

La rápida intervención del personal del Grupo Especial de Rescate del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa permitió rescatar a dos obreros que quedaron atrapados a gran altura, luego de que se desprendiera uno de los extremos del andamio colgante en el que trabajaban en un edificio ubicado sobre calle Salta casi Costanera, del barrio San Martín de esta ciudad.

El hecho ocurrió este sábado 17 de octubre, alrededor de las 10:00 horas, cuando efectivos policiales tomaron conocimiento de la emergencia y constataron que el andamio se encontraba sujeto únicamente de uno de sus extremos, lo que impedía a los trabajadores descender por sus propios medios.

Ante la complejidad de la situación y el riesgo que representaba para sus vidas, acudieron efectivos del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.) del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron un rescate que exigió precisión, valentía y profesionalismo.

Tal es así que en una maniobra de alta complejidad, los rescatistas —un hombre y una mujer— desplegaron sus conocimientos y destrezas para realizar el descenso desde el piso 14 y llegar hasta los dos obreros, que permanecían atrapados en el séptimo piso. Mediante un cuidadoso trabajo en altura, lograron ponerlos a salvo y completar el procedimiento sin que fuera necesario trasladarlos a un centro de salud. En este caso, la preparación de los rescatistas fue determinante para afrontar una emergencia en condiciones de extrema complejidad y preservar la integridad física de las dos personas.

Los trabajadores, dos hombres de 34 y 32 años, pertenecientes a una empresa privada, realizaban tareas de reparación de las paredes exteriores del edificio. Uno de ellos presentaba una lesión en el tobillo derecho, por lo que ambos recibieron asistencia del personal del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), que acudió al lugar y constató que no era necesario su traslado.

En el operativo también intervino personal de la Comisaría Seccional Primera, que colaboró en las actuaciones preventivas, junto con efectivos de la Dirección General de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para documentar lo sucedido.

Este procedimiento pone de relieve la importancia de la formación, el entrenamiento constante y la preparación técnica del personal policial, especialmente de quienes integran unidades especializadas en rescates de alto riesgo.

La Policía de Formosa sostiene una política de capacitación y actualización permanente en sus distintas áreas, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de sus efectivos y brindar respuestas eficaces ante situaciones que requieren conocimientos específicos, coordinación y una rápida toma de decisiones.



