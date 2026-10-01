COVID-19: Se registraron cuatro casos positivos en la provincia durante la última semana
Aunque no es la época de mayor circulación de virus respiratorios, el incremento gradual de casos refuerza la importancia de sostener las medidas de prevención y mantener al día los esquemas de vacunación.
El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó este domingo 11 que en la última semana se han realizado 286 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando cuatro de ellos resultado positivo a coronavirus (Índice de positividad 1,4%).
Del total, tres corresponden a la ciudad de Formosa y uno a la localidad de Pozo de Maza.
En cuanto a los casos activos indicaron que son cinco; registraron un alta y un paciente internado. Las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 11.
Por su parte, los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy son los siguientes: 153.551 casos diagnosticados; 152.118 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.