Cuatro personas fueron aprehendidas por distintos ilícitos cometidos

• Los procedimientos se realizaron en diferentes sectores de esta ciudad, en el marco de causas judiciales

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a cuatro personas, entre ellas un hombre vinculado a robos de cables del tendido de internet, una mujer que registraba tres causas pendientes y dos sujetos investigados por presuntos hechos contra la integridad sexual.

En el primer caso, personal de la Brigada de la Unidad Regional Uno detuvo a un hombre, de 24 años, involucrado en una causa por tentativa de robo y otros hechos de sustracción de cables de internet, registrados en los barrios Vial, San Juan I y Villa Lourdes, de esta ciudad capital.

De acuerdo con la investigación, el cableado habría sido sustraído con la finalidad de extraer el cobre para su posterior comercialización.

Por otra parte, efectivos de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno del Distrito Cinco detuvieron a una mujer en un pasillo ubicado detrás de la Escuela Normal, en el barrio Villa Hermosa.

La aprehensión se concretó luego de tareas investigativas que permitieron establecer que registraba tres causas judiciales vigentes por amenazas con el uso arma blanca, intimidación pública, hurto y lesiones.

También, personal de la Subcomisaría Namqom detuvo a dos hombres en el marco de presuntos delitos contra la integridad sexual.

Finalmente, los cuatro detenidos fueron notificados de sus respectivas situaciones legales y quedaron a disposición de la justicia provincial.