Detienen a hombre acusado de amenazar de muerte a un vecino y causar daños en su vivienda

La investigación permitió concretar un allanamiento y secuestrar un arma blanca

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a un vecino y ocasionar daños en su vivienda del barrio El Palomar de esta ciudad.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves último, alrededor de las 16:20 horas, cuando un vecino de 54 años estaba en su domicilio, acompañado por su madre, e imprevistamente llegó un sujeto y comenzó a exigirle dinero en efectivo.

Según la denuncia, ante la negativa de la víctima, el inadaptado reaccionó de manera violenta y lo habría amenazado de muerte utilizando un cuchillo y un destornillador de grandes dimensiones, situación que generó temor en el dueño de casa.

Luego el acusado se dirigió hacia un depósito ubicado en uno de los laterales del inmueble, donde ocasionó daños al derribar parte de una pared de mampostería a patadas y después se retiró del lugar.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, personal policial inició las tareas investigativas, mientras que efectivos de la Dirección General de Policía Científica documentaron los daños y realizaron las diligencias.

Los elementos reunidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, que autorizó el allanamiento.

En ese contexto, durante la mañana del viernes, alrededor de las 10:00 horas, integrantes de la Subcomisaría República Argentina, con la colaboración del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido y del área Distrito Cinco, concretaron la medida judicial en un inmueble del barrio El Palomar.

El allanamiento terminó con la detención del individuo sindicado como presunto autor del hecho y el secuestro de un cuchillo de grandes dimensiones, de interés para la investigación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia provincial, en el marco por una causa de “Amenazas con arma blanca y daños”, mientras continúan las actuaciones.