Recuperaron una motocicleta y detuvieron a un hombre por defraudación

• La investigación permitió localizar al imputado en el barrio Villa Hermosa

Integrantes de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una motocicleta y detuvieron al presunto autor, en el marco de la investigación de un caso de defraudación.

Según la denuncia, el damnificado le habría prestado de buena fe su motocicleta a un conocido, pero no se la devolvió.

De inmediato los investigadores llevaron adelante distintas tareas de campo, relevamientos de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos, que permitieron establecer que el rodado estaba en el barrio Villa Hermosa, de esta ciudad.

Luego los efectivos recuperaron la motocicleta y detuvieron al presunto autor del hecho, caso en el que se dio intervención al personal de la Dirección de Policía Científica.

Tanto el detenido como la moto fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.