La Policía esclareció el ilícito perpetrado en un comercio

• Las sospechosas fueron alojadas en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a dos mujeres de 36 y 41 años, que estarían involucradas en la sustracción de un parlante de un local comercial del barrio Eva Perón, de esta ciudad.

El hecho fue denunciado el lunes último y el propietario del negocio aportó a los investigadores de la Brigada las imágenes de las cámaras de seguridad en la que se ve el momento en que las sospechosas se apoderan del equipo de sonido sin ejercer fuerza ni violencia.

También quedó registrado que ambas habrían entregado el objeto a un hombre que las esperaba en una esquina, a bordo de una motocicleta de gran cilindrada.

Las tareas de campo incluyó el análisis de las imágenes y averiguaciones, logrando individualizar a las presuntas autoras del hecho.

Con los elementos reunidos, la causa fue informada al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, que autorizó una orden de allanamiento en un inmueble del barrio Eva Perón.

La medida judicial se concretó este martes, alrededor de las 13:50 horas y concluyó con el secuestro del parlante denunciado como sustraído y la aprehensión de las sospechosas.

Ambas fueron notificadas de su situación legal y alojadas en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.

En la diligencia colaboró el personal del Destacamento Desplazamiento Rápido Distrito Cinco, móviles y efectivos del área Delegación Unidad Regional Uno; mientras continúan las actuaciones para avanzar con el total esclarecimiento del hecho.