Un desorden generalizado terminó con un detenido y un auto dañado

El accionar policial desactivó la gresca y evitó que el caso pase a mayores

Efectivos policiales aprehendieron a un sujeto durante un caso de desorden protagonizado por un grupo de inadaptados, que se enfrentó con armas blancas y arrojó escombros y botellas contra los auxiliares de la justicia.

El procedimiento se inició este miércoles, alrededor de las 3:45 horas, tras un llamado telefónico que alertó sobre una gresca generalizada frente al Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada “ECO” del barrio Namqom.

Al llegar, los uniformados de la subcomisaría jurisdiccional constataron que varias personas se agredían con armas blancas y se arrojaban escombros.

Al advertir la presencia policial, varios de los involucrados se dispersaron, mientras que otros permanecieron en el lugar y comenzaron a tirar objetos contundentes contra los policías y un automóvil Toyota Etios, que sufrió daños en los cristales.

Ante esa situación, llegaron hasta el lugar los integrantes de la Comisaría Seccional Séptima, Subcomisaría República Argentina, la Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial y la Delegación de Destacamento Desplazamiento Rápido.

Pese a la intervención policial, los agresores continuaron con las amenazas y el lanzamiento de escombros y botellas, además de exhibir machetes y otras armas blancas a los efectivos, razón por la cual fue necesaria la utilización de escopetas provistas por la institución policial con cartuchos de postas de goma para hacer cesar los ataques y restablecer el orden público.

Como resultado del procedimiento, se aprehendió a un hombre, de 33 años, mientras que los demás involucrados se dispersaron.

Por su parte, el personal de la Delegación Policía Científica documentó los daños ocasionados en el vehículo, sin que se registren lesionados.

Luego se inició una causa judicial por “Intimidación pública, daño, amenazas con el uso de arma blanca y atentado y resistencia contra la autoridad en poblado y en banda”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto)







