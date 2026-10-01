Realizaron controles de salud a las jugadoras de Ensanche Norte

A cargo de profesionales del Hospital Distrital de Ibarreta y del centro de salud de la colonia, con el objetivo de cuidar la salud de las deportistas que representarán a la comunidad en la “Copa Gildo Insfrán”.

Un equipo de salud del Hospital Distrital de Ibarreta, en conjunto con profesionales del centro de salud de la colonia Ensanche Norte, realizó controles médicos a las integrantes de los tres equipos de fútbol femenino que representarán a esta comunidad en la quinta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”.

Con la apertura a cargo del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, la competencia comenzará este viernes 23 de octubre en horas de la tarde y se extenderá hasta el domingo 25, con sedes en las localidades de Pirané, El Colorado y Villa Dos Trece, donde 130 delegaciones de distintos puntos de la provincia participarán de este encuentro deportivo que promueve la integración, la inclusión y la práctica de hábitos saludables.

La jornada de evaluaciones estuvo encabezada por la directora del Hospital Distrital de Ibarreta, doctora Vivian González, quien explicó que se efectuaron diferentes estudios y controles para conocer el estado general de salud de las jugadoras antes de su participación en el evento deportivo.

“Los controles abarcaron mediciones antropométricas y de signos vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, saturometría. También el control del carnet de vacunas, examen físico y estudios complementarios como radiografía de tórax, ECG y grupo y factor sanguíneo”, detalló.

En ese sentido, González destacó la importancia de realizar estas evaluaciones, previo a la competencia, ya que permiten conocer las condiciones de salud de cada participante y detectar situaciones que puedan requerir seguimiento o atención médica, contribuyendo a prevenir posibles complicaciones durante el desarrollo de la actividad física.

Asimismo, valoró el acompañamiento del sistema público de salud a esta iniciativa organizada por el Partido Justicialista de Formosa, al señalar que los controles médicos constituyen una parte fundamental del cuidado integral de las deportistas.

De esta manera, el trabajo articulado entre el hospital y el centro de salud de la colonia permite brindar una respuesta cercana a las jugadoras y acompañarlas en las condiciones adecuadas para participar de la competencia.

Finalmente, resaltó el valor de esta propuesta deportiva, que reúne a mujeres de diferentes localidades y comunidades formoseñas, favoreciendo la integración a través del deporte “gracias a un Estado provincial presente y con acciones destinadas a proteger y promover la salud de quienes forman parte del torneo”.



